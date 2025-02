Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Luciano propõe construção de ponte sobre o Diacuí

Por Francisco Cabral

O vereador Luciano Lima propôs à administração municipal a construção de uma ponte sobre o córrego Diacuí, no cruzamento entre as ruas José Pereira Rezende e Almeida/Zeca Vilela. “Atualmente, o local está coberto por vegetação densa, impedindo o tráfego de veículos e pedestres. A área concentra diversos comércios e empresas que sofrem com a falta de acesso adequado”, disse ele. “A construção da ponte garantirá um trajeto contínuo na Rua José Pereira Rezende, facilitando o deslocamento, reduzindo o tempo de viagem e incentivando novos investimentos. A iniciativa está alinhada à Lei Municipal nº 4.353/2021, que estabelece princípios para estimular o crescimento de áreas com potencial econômico, especialmente o artigo 1º, inciso IV, que destaca a importância de criar condições para empreendimentos industriais, turísticos e condomínios associativos. Além dos benefícios econômicos, a obra promoverá a valorização da área, reduzindo o abandono e favorecendo uma ocupação mais organizada e segura. A ponte representa não apenas uma solução de acessibilidade, mas também uma estratégia para fortalecer a economia local, incentivar o crescimento empresarial e melhorar a qualidade de vida da população”.

Kátia sugere pátio municipal para caminhões

A vereadora Kátia Carvalho sugeriu ao executivo a construção de um pátio municipal para estacionamento seguro de caminhões. A proposta visa atender às demandas dos transportadores autônomos e empresas de transporte de cargas do município, além de reduzir o tráfego de caminhões nas vias urbanas, que contribui para a deterioração do asfalto. O requerimento detalha as características desejadas para o pátio, incluindo localização estratégica, de fácil acesso e que não comprometa a mobilidade urbana. “A infraestrutura contemplaria cercamento, pavimentação, iluminação adequada, sistema de monitoramento por câmeras e portaria com controle de acesso. Além disso, o espaço deverá ser dimensionado para atender à demanda atual e futura do setor de transporte”, informou ela. “A criação do pátio é uma medida fundamental para garantir a segurança dos veículos, organizar o trânsito, promover o desenvolvimento do setor de transporte e preservar a pavimentação interna do município. A solicitação também atende a um pedido recorrente dos caminhoneiros locais. Entre os problemas causados pela falta de um pátio municipal estão furtos e roubos, danos aos veículos devido à exposição aos elementos naturais e desorganização do trânsito urbano, que prejudica a mobilidade de todos”.

Marcos Patrick solicita revitalização de estrada rural

O vereador Marcos Patrick solicitou à prefeitura a revitalização da estrada de acesso ao assentamento Guadalupe. “A via é estratégica para o escoamento da produção agrícola de pequenos e médios agricultores residentes no assentamento, no entanto, as recentes chuvas causaram danos significativos à infraestrutura da estrada, comprometendo a segurança dos usuários”, declarou. “A situação tem gerado transtornos à comunidade local, com relatos frequentes de veículos atolados ou danificados devido ao estado precário da pista. Os reparos são necessários para garantir melhores condições de tráfego e apoiar a atividade econômica da região”.

Lazinho pede reforma geral da escola Professor Chiquinho

O vereador Lazinho do Asfalto requereu a reforma geral e a revitalização da Escola Municipal Professor Chiquinho, localizada na zona rural do município. “A unidade, que atende cerca de 100 alunos e conta com aproximadamente 30 servidores, enfrenta problemas estruturais urgentes, como infiltrações, forro de teto comprometido, portas e portões danificados, além da ausência de cercamento adequado”, disse ele. “A falta de iluminação externa no período noturno também contribui para o aumento de roubos e vandalismos, enquanto o ginásio, inaugurado recentemente, já está em situação precária. Durante as chuvas, o espaço sofre com alagamentos, e os vestiários apresentam forros cedidos, inviabilizando sua utilização para atividades esportivas, recreativas e comunitárias. O local também é usado pela comunidade para eventos sociais, como festividades e campanhas solidárias, como a do agasalho. A reforma é essencial para garantir um ambiente escolar adequado, promover o bem-estar dos alunos e servidores e contribuir para o desenvolvimento educacional. Além disso, a revitalização beneficiará a comunidade local, oferecendo um espaço para convívio familiar e iniciativas coletivas”.