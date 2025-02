5 sinais de alto nível de açúcar no sangue

Por André Nicolau/Catraca Livre/MSN

A hiperglicemia, ou excesso de açúcar no sangue, é uma condição que pode levar a sérios problemas de saúde se não for controlada.

O aumento persistente da glicose no sangue pode indicar pré-diabetes ou diabetes tipo 2, afetando milhões de pessoas no mundo. Identificar os sintomas precocemente é essencial para evitar complicações.

A condição ocorre quando o organismo não produz insulina suficiente ou quando a insulina não age corretamente. Muitas vezes, a condição pode ser assintomática por anos, mas, em níveis elevados, pode causar sintomas como:

Sede excessiva (polidipsia): O corpo tenta eliminar o excesso de glicose pela urina, levando à desidratação e a uma sede constante.

Fome exagerada: Mesmo após se alimentar, a fome persiste, pois as células não conseguem absorver a glicose adequadamente para produzir energia.

Micção frequente: O aumento da glicose no sangue leva os rins a trabalharem mais para eliminá-la, resultando em idas frequentes ao banheiro.

Fadiga constante: A falta de energia nas células provoca cansaço persistente, mesmo após um bom descanso.

Náusea e vômitos: Em casos mais graves, o corpo usa a gordura como fonte de energia, gerando cetonas que, em excesso, podem causar mal-estar.

Como prevenir o excesso de açúcar no sangue

Manter os níveis de glicose sob controle é fundamental para a saúde. Algumas medidas eficazes incluem:

Alimentação balanceada: Reduza o consumo de carboidratos refinados e açúcares, priorizando fibras, vegetais, frutas e grãos integrais.

Prática de exercícios: A atividade física ajuda a regular a glicose e melhora a sensibilidade à insulina.

Controle do estresse: O estresse pode elevar a glicemia; técnicas como meditação e yoga ajudam na redução dos níveis.

Monitoramento da glicose: Pessoas com predisposição ao diabetes devem medir regularmente os níveis de açúcar no sangue.

A hiperglicemia pode ser silenciosa, mas seu impacto na saúde é significativo. Com atenção aos sintomas e mudanças no estilo de vida, é possível preveni-la e manter o bem-estar.

Fonte: Catraca Livre