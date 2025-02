DATAGRO Abertura de Safra Cana, Açúcar e Etanol 2025 debate biocombustíveis e inovação no setor sucro-energético

São Paulo, fevereiro de 2025 – O evento DATAGRO Abertura de Safra Cana, Açúcar e Etanol chega à sua 9ª edição como um dos principais encontros do setor sucroenergético brasileiro. Neste ano, o evento ocorre nos dias 12 e 13 de março de 2025, em Ribeirão Preto (SP), reunindo especialistas, lideranças e representantes da cadeia produtiva para discutir as projeções da safra 2025/26 e os desafios e oportunidades para o setor.

"A safra 2025/26 está sendo moldada sob condições climáticas mais favoráveis, o que deve contribuir para um melhor desenvolvimento do canavial. A expectativa é de que as usinas possam executar um mix de produção mais alinhado à precificação do mercado futuro, aproveitando os preços mais elevados do açúcar no cenário internacional", afirma Plinio Nastari, presidente da DATAGRO.

Continua após a publicidade

Além das análises de mercado e desempenho da safra do último ano, os 14 painéis desta edição abordarão temas como produtividade agrícola, automação e novas tecnologias, eficiência industrial, transformação digital e sustentabilidade. A diversificação da matriz energética também será um dos focos do evento, com debates sobre etanol de segunda geração (E2G), biogás, biometano e captura de CO₂, além das perspectivas para o mercado de CBIOs e estratégias de financiamento para inovação.

Continua após a publicidade

"O setor está em um momento de transição tecnológica e avanço na sustentabilidade, com investimentos significativos que devem elevar a competitividade e contribuir para a redução da pegada de carbono da produção de etanol", complementa Nastari.

Continua após a publicidade

O evento também abordará as transformações do mercado global e das novas demandas energéticas, incluindo o crescimento da produção de etanol de milho e a digitalização da gestão operacional e de manutenção. A automação e a implementação de novas tecnologias serão discutidas como vetores de aumento da produtividade e excelência operacional no setor.

Haverá ainda uma feira de negócios, reunindo mais de 30 expositores em uma área de 600 metros quadrados. O espaço apresentará as principais inovações para o setor, com soluções em tecnologia, máquinas e equipamentos, serviços financeiros, insumos e infraestrutura, entre outros.

Com mais de 1.800 participantes na edição anterior, o evento segue como um espaço essencial para networking e troca de conhecimento.

Evento: 9ª DATAGRO Abertura de Safra Cana, Açúcar e Etanol

Data: 12 e 13 de março de 2025

Local: Taiwan Centro de Eventos, Ribeirão Preto - SP

Endereço: Av. Dr. Francisco Gugliano, 2710 - Royal Park, Ribeirão Preto - SP, 14110-000

Jornalista, confirme sua presença no link abaixo e use o "código de desconto correspondente":