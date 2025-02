Guarda Suíça fica de prontidão para funeral do Papa Francisco

Por Núcia Ferreira/Area Vip/MSN

Após o estado de saúde do Papa Francisco piorar, a Guarda Suíça, responsável pela segurança do Papa, estaria em preparação para o funeral do pontífice, que está com 88 anos. Segundo o jornal Blick, o papa pode não resistir a pneumonia. Membros da guarda foram colocados sob toque de recolher enquanto se preparam para a possível morte de Francisco.

Continua após a publicidade

Francisco foi diagnosticado com pneumonia bilateral e bronquite asmática e está internado no Hospital Gemelli desde sexta-feira (14), após intensas dores no peito. O Vaticano confirmou que ele está em tratamento com antibióticos e cortisona, mas seu quadro segue complexo.

Continua após a publicidade

Em um comunicado, o Vaticano afirma que o pontífice “continua a apresentar um quadro complexo”. A pneumonia bilateral afeta os dois pulmões e é considerada um pouco mais grave que a pneumonia comum. Isso acontece porque a capacidade respiratória fica mais comprometida, o que pode afetar outros órgãos e a própria consciência do paciente.

Continua após a publicidade

Francisco foi hospitalizado para tratar uma bronquite que se desenvolveu para uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias. Em boletim na segunda-feira (17), médicos reafirmaram que seu quadro clínico é complexo.

“O Santo Padre continua afebril e continua a terapia prescrita. As condições clínicas são estáveis. Esta manhã recebeu a Eucaristia e posteriormente dedicou-se a algumas atividades de trabalho e leitura de textos”, detalhou o comunicado.

Ainda segundo o Vaticano, o papa ficou “comovido com as numerosas mensagens de carinho” que recebeu, além de mensagens e desenhos com votos de melhoras de fiéis que também estão internados no hospital.

“O Papa Francisco está comovido com as numerosas mensagens de carinho e de proximidade que continua a receber nestas horas; em particular, deseja expressar o seu agradecimento aos que se encontram atualmente internados no hospital, pelo carinho e amor que expressam através dos desenhos e mensagens de bons votos. Ele ora por eles e pede que orem por ele”.