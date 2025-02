Mercado Financeiro - Audax oferece 25 vagas com salários de até R$ 10 mil

De acordo com Pedro Da Mata, CEO da Audax Capital, o cenário econômico tem impulsionado a demanda por crédito, principalmente no setor do agronegócio.

A Audax Capital, um dos principais FIDCs do Centro-Oeste, está expandindo sua equipe e oferece 25 vagas de emprego em Goiás. Fundada em 2015, a empresa tem apresentado um crescimento expressivo nos últimos anos. Em 2024, registrou um aumento de 162% no volume de crédito transacionado, alcançando a marca de R$ 707 milhões. Em 2024, a companhia registrou um salto de 162% no volume de crédito transacionado, atingindo a marca de R$ 707 milhões. Esse desempenho reforça a solidez da Audax Capital e sinaliza a continuidade do seu processo de expansão.

De acordo com Pedro Da Mata, CEO da Audax Capital, o cenário econômico tem impulsionado a demanda por crédito, principalmente no setor do agronegócio. "Com a Selic elevada, os bancos restringem a concessão de crédito, e muitas empresas recorrem à Audax pela agilidade na liberação de recursos e pelas condições mais atrativas. Nosso crescimento reflete essa necessidade do mercado e reforça nossa posição como o principal FIDC de Goiás", afirma.

Continua após a publicidade

As vagas oferecidas são para diferentes funções e exigem habilidades como: gestão de pessoas, gestão de processos, experiência em negociação, liderança técnica, análise crítica para tomada de decisões e comunicação clara e objetiva. Com a expansão de suas operações em mais de 20 estados, a Audax busca profissionais qualificados para compor sua equipe de analistas e gestores. As oportunidades incluem cargos como Pré-analista, Analista de Crédito, Gerente Pré-operacional, Gestor de Carteira Agro, Gestor de Carteira Indústria, Controlador Agro e Controlador Indústria e Tecnologia. “Na nossa região, oferecemos uma das melhores remunerações entre as empresas. Isso nos ajuda a atrairmos os melhores profissionais que buscam um plano de carreira”, ressalta.

Continua após a publicidade

Além da remuneração, as vagas na Audax oferecem uma série de benefícios que valorizam o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores. Entre os benefícios, estão a participação nos lucros e resultados 2 vezes ao ano, bonificação por metas e resultados, taxas diferenciadas e exclusivas para investimento, plano de saúde UNIMED, auxílio esporte, terapeuta ocupacional, auxílio beleza para mulheres, incentivo a cursos e treinamentos e um plano de carreira com diferentes vertentes de crescimento.

Continua após a publicidade

Os candidatos interessados devem acessar o link: https://audaxdigital.com.br/carreira

Sobre a Audax Capital

https://audaxdigital.com.br/

Fundada em 2015 e com R$ 250 milhões em ativos sob gestão e um rating A concedido pela Liberium Ratings, a Audax Capital é reconhecida no mercado pela solidez financeira e excelência na gestão de riscos. Nos últimos 5 anos, originou mais de R$ 5 bilhões em operações de crédito e, em 2024, registrou um crescimento de 139%, atingindo a marca de R$ 720 milhões em créditos cedidos. Atualmente, 18 fundos investem indiretamente na Audax, totalizando uma base de 100 mil investidores, reforçando a confiança do mercado na companhia.

Com 10 anos de atuação no mercado, a Audax Capital se consolidou como referência em soluções de crédito, com foco especial na gestão de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). Estrategicamente localizada no coração de Goiás, a gestora possui forte atuação no agronegócio e na indústria. Sua expertise setorial, aliada à tecnologia de ponta, permite oferecer operações ágeis, transparentes e com um dos menores índices de PDD (Provisão para Devedores Duvidosos) do mercado, de apenas 0,6%.

A companhia se destaca pelo foco no desenvolvimento contínuo de seus mais de 110 colaboradores, que atendem clientes em 20 estados do Brasil. Com planos de dobrar sua estrutura física e expandir sua equipe, a empresa busca se consolidar entre os melhores FIDCs do país até 2030, contribuindo para o crescimento da economia nacional e entregando resultados sólidos para seus investidores e parceiros.