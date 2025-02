Javalis e javaporcos despontam como ameaças à safra de milho 2024/2025

Produtores rurais de todas as regiões do Brasil se preparam para o início do plantio do milho, cultura fundamental para a alimentação e economia do país. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é de colheita com mais de 119 milhões de toneladas do grão, com recuperação de 3,5% em comparação à safra anterior. "Para atingir esse excelente resultado, os agricultores precisam se atentar aos problemas que podem afetar a produção, entre eles a invasão de javalis e javaporcos na propriedade, pois o prejuízo é certo", alerta Amanda Dione, analista de mercado agro da Belgo Arames.

Esses animais exóticos se alimentam de plantações diversas, especialmente de grãos, como milho e soja por terem produção em larga escala e, ao invadirem as fazendas, podem destruir uma grande porcentagem das lavouras, proporcionando sérios impactos econômicos para produtores. Essa perda afeta a produção de alimentos para a população e o setor de nutrição animal, além de indústrias que dependem dessa matéria-prima, como as usinas de óleos e de biocombustíveis – que ganham cada vez mais importância no Brasil e no mundo.

Continua após a publicidade

"Javaporcos são animais de difícil controle e extremamente nocivos, pois além de destruírem cultivos, o solo e as nascentes, se reproduzem rapidamente e se deslocam com facilidade, percorrendo muitos quilômetros por dia, o que torna muito difícil o mapeamento e controle das populações. Além disso, eles se adaptam rapidamente ao ambiente onde estão inseridos e não possuem predadores em potencial", explica Amanda.

Continua após a publicidade

De acordo com a analista, a instalação de cercas de qualidade é a melhor solução para proteger as lavouras dos animais invasores. Essa proteção ajuda a reduzir as perdas imediatas e previne o estabelecimento de rotas de alimentação pelos javaporcos. A Belgo Arames, referência no mercado brasileiro de arames para cercamento rural, desenvolveu a cerca pronta Belgo Javaporco especialmente para a proteção das lavouras contra esses e também animais silvestres.

Continua após a publicidade

"Por ser uma tela com 11 fios horizontais com uma camada pesada de zinco, ela impede a passagem e possui alta resistência ao impacto de animais de médio e grande porte. Um cercamento de qualidade é a melhor solução contra os javaporcos e javalis. Dessa forma, não só a plantação do milho estará segura, como toda a propriedade", finaliza Amanda Dione.