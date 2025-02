Egel realiza campanha para doação de livros

Por Francisco Cabral

Teve início nesta sexta-feira, dia 14, uma campanha de arrecadação e doação de livros novos e usados. A iniciativa é da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel), da Câmara Municipal de Jataí, com o objetivo de arrecadar obras em bom estado para distribuí-las às bibliotecas públicas e comunitárias, às escolas e aos projetos sociais do município.

Os interessados em doar livros para a campanha podem procurar a Egel, no Palácio das Abelhas, sede do poder legislativo jataiense, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Para mais informações, estão disponíveis o telefone 64 3636-0827 e o WhatsApp 64 99988-0358 ou 64 99981-1330.

A campanha, que termina em 23 de abril (Dia do Livro), faz parte das celebrações do Dia Internacional da Doação de Livros, comemorada anualmente em 14 de fevereiro. A data foi escolhida em 2012, resultado de uma ação de voluntários na Inglaterra. A campanha ganhou grande mobilização, através da Internet, com a missão de propiciar o fácil acesso à leitura a todas as pessoas. O propósito se estende também à reflexão entre sustentabilidade e consumismo exagerado, incentivando também o interesse pela troca e compartilhamento de livros.

Guilherme sugere Pronto Atendimento Infantil 24 horas

O vereador Guilherme Alves sugeriu à administração municipal a construção e a implantação de um Pronto Atendimento Infantil (PAI), com atendimento pediátrico especializado e funcionamento ininterrupto, 24 horas por dia. Ele lembra que, de acordo com dados do IBGE, Jataí possui 9.789 crianças entre 0 e 6 anos, correspondendo a 9,26% da população total. Quando somadas às faixas etárias de 6 a 13 anos, o número chega a aproximadamente 20 mil crianças e adolescentes. Essa demanda, segundo o vereador, justifica a necessidade de uma unidade exclusiva para atendimento pediátrico de urgência e emergência. A proposta destaca que o PAI desafogaria unidades já existentes, como a UPA e o Hospital Estadual, oferecendo um serviço altamente qualificado para um público com características físicas, emocionais e psicológicas únicas. Além disso, ressalta-se que crianças atendidas em unidades gerais frequentemente enfrentam longos tempos de espera e cuidados menos direcionados, o que pode agravar quadros clínicos. O projeto também enfatiza o caráter humanizado do atendimento, voltado não apenas às crianças, mas também às famílias, proporcionando suporte e orientação em momentos de vulnerabilidade. A iniciativa visa reduzir complicações clínicas, melhorar índices de satisfação dos usuários e fortalecer a rede de saúde local.

Kátia pede recapeamento de vias no bairro Dom Abel

A vereadora Kátia Carvalho solicitou ao executivo o recapeamento, com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), de diversas ruas e avenidas do bairro Dom Abel. O pedido abrange as ruas Doutor Lauro Tavares, Gerônimo França, Cristina Velozo, Sulamiro do Carmo, Sebastião Maraca, Lúcio Santana, Vicente Oliveira, Itamirio Moura e Maria Baiana, além das avenidas Francisco Nogueira, Vicente Nogueira, Vicente de Oliveira, Nestório Cunha, Ambrosina Lima, Dona Filinha, Aníbal Cintra e Avenida das Perobas. “Essas vias encontram-se em péssimo estado de conservação, com buracos e desníveis em diversos pontos, o que tem prejudicado os veículos que trafegam pelo local, elevando os riscos de acidentes e colocando a população em situação de insegurança”, disse ela.

Lazinho propõe convênio com escola de ensino especial

O vereador Lazinho do Asfalto reivindicou à prefeitura a criação de um convênio com a Escola de Ensino Especial Érica de Melo Barboza. “A iniciativa atende a uma demanda da população que busca maior atenção para a escola, instituição filantrópica sem fins lucrativos fundada há mais de 40 anos”, afirmou. “A unidade atende atualmente 170 alunos de diferentes idades, com ausência ou disfunção de estruturas psíquicas, fisiológicas ou anatômicas. A escola oferece atividades no turno matutino e vespertino, incluindo projetos como hidroterapia, fisioterapia e tratamento odontológico, beneficiando tanto os alunos quanto a comunidade carente local. A estrutura pedagógica conta com nove salas de aula e serviços de transporte gratuito para os alunos, muitos dos quais são pessoas carentes. Além das atividades regulares, a escola mantém o projeto Casa Viva, espaço dedicado ao desenvolvimento de habilidades voltadas para Atividades de Vida Diária (AVD), além de sala de leitura, brinquedoteca, sala de TV e laboratório de inclusão digital. O convênio é essencial para ampliar os trabalhos realizados pela instituição, zerar a fila de espera e possibilitar a inclusão de mais alunos. A medida também contribuirá para promover educação, saúde e inclusão social, fortalecendo o papel da escola na assistência à população com necessidades especiais”.

Durval quer capacitação anual de guardas civis

O vereador Durval Júnior requereu à Secretaria de Segurança Pública do município a implementação de capacitação anual para todo o efetivo da Guarda Civil Municipal de Jataí (GCMJ). O objetivo é garantir que os agentes estejam permanentemente atualizados sobre legislação, protocolos e procedimentos operacionais vigentes. “As capacitações são fundamentais para elevar a credibilidade da instituição perante a população. Além disso, profissionais capacitados permitem que a comunidade enxergue os guardas municipais como aliados no cumprimento de suas funções, garantindo direitos e preservando vidas”, declarou. “Durante as capacitações, os próprios integrantes da GCMJ qualificados poderão ministrar as instruções pertinentes. As despesas relacionadas aos cursos deverão ser incluídas no Plano Plurianual (PPA) do município, considerando que a capacitação deve ser contínua”.