Grupo Piracanjuba abre inscrições para programa de estágio

- São cerca de 70 oportunidades, com bolsa auxílio no valor de R$ 1.600,00 mais benefícios.

- Há vagas em unidades da companhia nas Regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país.

- Estudantes universitários de qualquer área de formação podem concorrer.

- Candidaturas serão aceitas até 10 de março.

O Grupo Piracanjuba, uma das maiores indústrias de lácteos e alimentos do país, está com inscrições abertas para o Programa Estágio que InsPIRA 2025. Até 10 de março, estudantes universitários matriculados em qualquer curso superior, com previsão de formação a partir de junho de 2026, podem concorrer a oportunidades disponíveis em unidades da companhia nas Regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país. Para se inscrever, basta acessar a página da empresa na Gupy.

Ao todo, o programa oferece cerca de 70 vagas para atuação em 26 áreas, a exemplo de Logística, Comércio Exterior, Compra de Leite, Engenharia de Projetos, Marketing, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos e Meio Ambiente. As oportunidades estão distribuídas entre a Sede Administrativa, em Goiânia (GO), e as fábricas de Bela Vista de Goiás (GO), Araraquara (SP), Carazinho (RS), Governador Valadares (MG), Maravilha (SC) e Três Rios (RJ).

Os candidatos selecionados contarão com bolsa auxílio de R$ 1.600,00 e uma série de benefícios, como vale alimentação, auxílio transporte, incentivos para cuidar da saúde física e mental, via Wellhub (antigo Gympass) e Wellz, além de chance de efetivação ao fim do programa, que tem duração de 12 meses.

“O grande objetivo é termos pessoas preparadas para assumir oportunidades na empresa. Temos um acompanhamento consistente ao longo do programa, tanto mapeando as oportunidades e vagas como os interesses e potencial do estagiário, para que possamos fazer essas conexões e ter um melhor aproveitamento dos talentos”, destaca o diretor de Gente e Gestão do Grupo Piracanjuba, Edilson Vieira dos Anjos.

A edição 2024, a primeira da companhia com o acompanhamento via Instituto Euvaldo Lodi (IEL), teve mais de 60 estagiários e uma taxa de efetivação de 50%, inclusive com algumas contratações já na função de liderança. Esse é o caso do Cristopher de Lima Ferreira, de 29 anos. Após nove meses de estágio no setor de Produção UHT na fábrica de Maravilha (SC), em janeiro, ele assumiu a posição de supervisor de Plataforma na unidade.

“Fiquei muito feliz. Tem muita gente que entra no estágio só com o intuito de se formar, mas desde minha entrevista já falei que tinha o objetivo de ser contratado. Trabalhei no meu projeto pensando na efetivação”, cita Cristopher, que é estudante do último período de Engenharia Química.

Ele fez o primeiro estágio no Grupo Piracanjuba e afirma ter se sentido “preparado pelo programa” para assumir o cargo atual. “A gente consegue ter a vivência de indústria, executar um projeto, ter relacionamento com lideranças, isso vai nos moldando. É muito importante porque você cresce também como pessoa, não só como profissional”, cita.

Diferenciais

O programa de estágio do Grupo Piracanjuba prevê trilhas de desenvolvimento para aprimorar e potencializar habilidades emocionais e comportamentais, mentoria de carreira, feedbacks constantes e treinamentos em metodologias de projetos, entre outras iniciativas com o intuito de contribuir com a jornada profissional dos participantes. “Acreditamos que aprender fazendo faz toda a diferença. Além disso, nosso grande diferencial está na aproximação com os estagiários, em ouvir e entender suas necessidades, analisando conforme nosso negócio e estratégias o que podemos ajustar”, ressalta Edilson.

Em 2024, ano em que o programa foi reestruturado e ampliado para atender todas as diretorias da companhia, a iniciativa já conquistou o primeiro lugar em duas premiações: Prêmio IEL Goiás de Talentos, na categoria Empresa Inovadora, entre as grandes empresas; e Prêmio Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) Goiás, na categoria ESG.

Estudante do último período do curso de Sistemas de Informação Igor Mateus França Diniz Lovi, de 23 anos, reconhece a importância do programa. “Aqui me descobri em uma nova área da TI que até então não tinha experiência. Tive e ainda tenho grande apoio dos meus gestores e colegas, fiz algumas amizades para a vida e tenho me sentido cada vez mais realizado no meu trabalho e na minha área”, destaca Igor, agora assistente de TI no setor de Segurança da Informação.

Ele iniciou estágio na companhia em maio de 2024 e recebeu a notícia da contratação sete meses depois, em dezembro. “Foi uma efetivação com gostinho de presente natalino. Iniciei no novo cargo no dia 6 de janeiro”, comemora.

Programa Estágio que InsPIRA 2025 – Grupo Piracanjuba

Como se inscrever: acesse aqui

Prazo para candidatura: até 10/3/2025

Requisitos e qualificações

Cursando ensino superior em qualquer curso; Previsão de formação a partir de junho de 2026.

Informações adicionais

Benefícios

- Bolsa auxílio: R$ 1.600,00

- Auxílio transporte: R$ 200,00

- Vale-refeição ou refeição na fábrica

- Vale-alimentação

- Cartão de Natal

- Wellhub (antigo Gympass)

- Wellz (cuide de sua saúde com a gente)

- Programas de desenvolvimento

- Chance de efetivação

Sobre o Grupo Piracanjuba

Com origem no interior de Goiás, o Grupo Piracanjuba está presente na vida das famílias de todo o Brasil. Hoje, reúne as marcas Piracanjuba, Pirakids, Emana, LeitBom, ChocoBom e as licenciadas Almond Breeze (bebidas com amêndoas), Ninho e Molico (leite longa vida), com mais de 200 produtos no portfólio. A companhia tem mais de 4 mil colaboradores, sete unidades fabris, 16 postos de recepção de leite, e capacidade para processar até 6 milhões de litros de leite por dia, além de fazendas de eucalipto e programas de educação continuada.

Grupo Piracanjuba. Cuidado que alimenta a vida. http://www.grupopiracanjuba. com.br

Crédito das fotos: André Costa (@andrecosta_photo)