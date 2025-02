TI lidera falta de profissionais qualificados:

Especialista aponta terceirização como solução para escassez de mão de obra qualificada no setor de tecnologia

No meio de uma revolução tecnológica e de uma enorme demanda por inovação, um grande obstáculo persiste: a escassez de profissionais qualificados no setor de tecnologia. De acordo com um relatório produzido pelo Google em parceria com a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), o Brasil tem um déficit de 530 mil profissionais da área e, anualmente, apenas 53 mil profissionais se formam.

Essa realidade não é exclusiva do Brasil; a escassez de talentos em tecnologia é um desafio global que impacta empresas de diversos setores. É o que evidencia outro estudo, agora da global ManpowerGroup, que entrevistou 40 mil empregadores de 40 países e revelou que, a cada quatro empresários, três enfrentam dificuldades em encontrar o profissional ideal. As áreas mais afetadas incluem justamente Tecnologia da Informação e Dados, com 39% dos casos. Em segundo lugar está a área de Atendimento ao Cliente (29%), seguida do Marketing e Vendas (21%).

A boa notícia é que, se por um lado as empresas correm contra o tempo para preencher vagas essenciais, por outro surgem soluções estratégicas, como as consultorias de recrutamento, especializadas em suprir essa lacuna. Elas ganham cada vez mais relevância nesse cenário, oferecendo expertise e agilidade no recrutamento de profissionais qualificados.

Um desses exemplos é a curitibana Koud, especializada no recrutamento de profissionais de tecnologia, que viu sua demanda crescer mais de 200%, somente no último ano.

Frederico Sieck, CEO da Koud

“O mercado é dinâmico, e a capacidade de uma consultoria se adaptar e oferecer serviços de qualidade em tempo hábil é o que realmente faz a diferença. Empresas que atuam com seriedade e estruturam bem o atendimento ao cliente ganham relevância e se destacam no mercado”, explica Frederico Sieck, CEO da Koud, que possui presença em mais de seis países e atende a empresas de diferentes portes e necessidades.

Segundo Sieck, a terceirização ajuda a reduzir o tempo de contratação, permite uma flexibilidade em relação ao número de profissionais e proporciona a agilidade necessária para o mercado dinâmico de hoje. "Isso também possibilita que as empresas ajustem suas equipes conforme a demanda, sem sobrecarregar suas operações com profissionais ociosos", afirma.

Porém, o grande desafio vai além de apenas preencher vagas com profissionais qualificados, como conta o especialista. Além de encontrar apenas um perfil altamente qualificado tecnicamente, é preciso verificar como esse profissional irá integrar a cultura da empresa e se adaptar ao trabalho em equipe. "É aí que está a eficiência de uma boa empresa de recrutamento: não apenas encontrar o talento certo, mas também garantir que ele se encaixe perfeitamente no ambiente da empresa", completa.

E Sieck conclui: "À medida que o mercado de tecnologia continua a crescer e se expandir, consultorias especializadas se tornam determinantes para o sucesso das empresas, contribuindo para transformar desafios em oportunidades de inovação e crescimento."

Sobre a Koud

Com mais de mil profissionais contratados nos últimos três anos, a Koud, especializada em alocação e Hunting de profissionais de tecnologia, viu seu faturamento saltar de R$ 60 mil em 2019 para R$ 5 milhões até 2023, impulsionada por investimentos estratégicos em treinamento e qualificação de profissionais. Esses investimentos permitiram que a empresa se destacasse no mercado de outsourcing, ou seja, na terceirização de mão de obra de tecnologia.

Modelo esse que possibilita que as empresas deleguem funções essenciais e não essenciais a especialistas externos, resultando em maior eficiência operacional, redução de custos e acesso a tecnologias avançadas, fatores que têm sido decisivos para a expansão e o sucesso da Koud no setor.

Mais informações: https://koud.com.br/