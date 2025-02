Estadão Analisa com Carlos Andreazza: “A desaprovação de Lula”

História de Redação/Estadão/MSN

No “Estadão Analisa” desta segunda-feira, 17, o colunista Carlos Andreazza comenta a desaprovação de Lula que aumentou de 34% para 41% em dois meses, segundo levantamento do Instituto Datafolha divulgado nesta sexta-feira, 14.

Continua após a publicidade

A “crise do Pix” e a alta no preço dos alimentos ajudam a explicar a queda da popularidade do presidente, que tem apostado na comunicação do governo para reverter a imagem ruim.

Continua após a publicidade

Segundo o instituto, 32% acham que o governo está regular, três pontos porcentuais a mais do que em dezembro do ano passado, na penúltima pesquisa. Foram ouvidas 2.007 eleitores entre os dias 10 e 11, em 113 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Continua após a publicidade

Fonte: Estadão/MSN