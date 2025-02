Vereadora diz preocupada com infraestrutura eletrica de UBSs

Kátia solicita estudo para modernização da infraestrutura elétrica em UBSs

Por FRancisco Cabral

Continua após a publicidade

A vereadora Kátia Carvalho solicitou ao executivo a realização de um estudo de viabilidade técnica para a troca da fiação elétrica das Unidades Básicas de Saúde das zonas urbana e rural. “A atual infraestrutura elétrica das UBSs está comprometida, impedindo a instalação de equipamentos essenciais para o funcionamento pleno dessas unidades”, disse ela. “Entre as principais consequências dessa inadequação estão a centralização do armazenamento de vacinas na UBS da Avenida Goiás e a impossibilidade de utilização de novos aparelhos que poderiam potencializar os serviços oferecidos. É inadmissível que, em pleno século 21, nossas unidades de saúde ainda enfrentem problemas tão básicos quanto a falta de uma fiação elétrica adequada. Isso não só prejudica o atendimento à população como também desvaloriza o trabalho dos profissionais que atuam nessas unidades”. A vereadora destacou que a centralização das vacinas na UBS da Avenida Goiás tem gerado transtornos significativos para a população. Entre eles estão: atrasos no atendimento, pois pacientes das unidades periféricas precisam aguardar a chegada das vacinas, o que resulta em filas extensas e aumento no tempo de espera; ineficiência operacional: caso as vacinas já estivessem disponíveis nos postos logo na abertura (às 8 horas), o atendimento seria iniciado de forma imediata, otimizando o fluxo de atendimento; subutilização de recursos públicos: durante seu mandato anterior (2017-2020), a vereadora economizou recursos ao abrir mão de contratações de assessores, possibilitando a aquisição de 14 geladeiras adequadas para o armazenamento de vacinas por meio da Secretaria de Saúde. No entanto, algumas dessas geladeiras permanecem desligadas e outras estão concentradas em poucos locais, limitando a descentralização dos serviços. Para Kátia Carvalho, a iniciativa representa um passo importante rumo à melhoria da qualidade dos serviços de saúde no município. “Estamos falando de um investimento que trará benefícios diretos para toda a população. É hora de priorizar a saúde pública e garantir que nossas UBSs estejam preparadas para atender às demandas da comunidade”, concluiu.

Continua após a publicidade

Lazinho propõe transformação de área verde em praça

Continua após a publicidade

O vereador Lazinho do Asfalto sugeriu à administração municipal a criação de uma praça em uma área verde localizada no bairro Primavera II. A proposta visa atender uma demanda da população local e transformar um espaço atualmente subutilizado em um ponto de convivência, lazer e valorização urbana. A área em questão está localizada na Rua 6, nº 193, e possui uma extensão total de 856,85 metros quadrados. Atualmente, o terreno é utilizado de forma inadequada pela população, tornando-se um ponto de descarte irregular de lixo. “A má utilização do espaço tem gerado diversos transtornos à comunidade. Além do impacto visual e ambiental causado pelo acúmulo de resíduos, o local se tornou um criadouro do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana”, alertou. “Também há relatos de infestação de insetos, roedores, escorpiões e outros aracnídeos, colocando em risco a saúde dos moradores da região. Essa situação não só compromete a qualidade de vida da população, mas também representa um risco à saúde pública. É urgente que medidas sejam tomadas para reverter esse quadro”.

Marcos Patrick solicita asfaltamento no bairro Nova Esperança

O vereador Marcos Patrick requereu à prefeitura o asfaltamento das ruas do bairro Nova Esperança, conhecido como "antiga invasão". O objetivo é melhorar as condições de rolamento nas vias do setor, visando proporcionar mais comodidade, segurança e trafegabilidade a moradores e usuários. Ele explica que o pavimento asfáltico é uma estrutura essencial para garantir conforto e segurança, devendo ser executado com qualidade e eficiência econômica. “A ausência de asfalto tem causado transtornos significativos à população local. Durante o período chuvoso, a lama torna as ruas intransitáveis, enquanto no período de estiagem, a poeira compromete a saúde dos moradores e de quem trafega pela região”, ponderou. “O bairro recentemente teve a usucapião dos moradores declarada por sentença judicial. Com isso, presume-se que o município deverá avançar em breve com os processos de regularização do setor, reforçando a relevância do pedido de infraestrutura viária”.

Luciano solicita atualização de placas indicativas de logradouros públicos

O vereador Luciano Lima sugeriu a atualização e, se necessário, a implantação de placas indicativas com nomes de ruas, avenidas, praças, bairros e outros logradouros públicos do município. “A medida é essencial para melhorar a organização da cidade. Segundo dados do IBGE de 2022, Jataí possui uma população de 105.729 habitantes, mais de 100 bairros e dois povoados. Grande parte das vias públicas não está devidamente identificada, causando transtornos e dificuldades na localização de endereços, especialmente para entregadores dos Correios e outros profissionais que atuam no setor”, disse ele. Além disso, o parlamentar destacou a importância dessas placas para o turismo tradicional e de negócios em Jataí. A identificação clara dos logradouros por meio de placas, geralmente na cor azul, é apontada como uma solução prática para garantir a organização urbana e facilitar a vida dos moradores e visitantes.