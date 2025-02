Em visita ao Antares, Leandro Vilela diz que futuro aeroporto fará com que Aparecida recupere espaço na atração de empresas

O prefeito foi recebido pelo presidente do grupo empreendedor responsável pelo Antares, Paulo Roberto Costa, e pelos demais sócios-empreendedores do projeto.

“Nós estamos aqui para ser parceiros e viabilizar as soluções técnicas que cabem ao município. Portanto, a nossa gestão, dentro do limite que nos permite a lei, está e sempre estará de portas abertas para esse empreendimento que muito irá trazer desenvolvimento para a nossa cidade”. A declaração é do prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, durante visita ao escritório comercial e às obras do Antares Polo Aeronáutico, no fim de janeiro.

O prefeito foi recebido pelo presidente do grupo empreendedor responsável pelo Antares, Paulo Roberto Costa, e pelos demais sócios-empreendedores do projeto. Também participaram da visita o vice-prefeito João Campos, os secretários municipais Marcos Abrão (Indústria e Comércio), Wolney Wagner (Desenvolvimento Urbano), Andrey Azeredo (Planejamento Urbano e Regulação), Alfredo Soubihe (Infraestrutura) e os vereadores por Aparecida de Goiânia Tatá Teixeira e Tales Castro.

Coube ao empresário e sócio-empreendedor Marcos Alberto Campos detalhar aos visitantes o histórico do empreendimento, que segundo ele, tem um ilustre padrinho, o saudoso senador, ex-governador, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e tio do atual mandatário aparecidense, Maguito Vilela. “Esse é um projeto que desde a sua concepção vem passando por ajustes substanciais, a fim de estar alinhado com o exponencial desenvolvimento da aviação no brasil. Só a fase de estudos, de liberação de todas as licenças ambientais e alvarás para início das obras levou quase uma década. Mas nós sempre tivemos, por parte do então prefeito Maguito, um entusiasmo que nunca tínhamos visto em outros gestores públicos. E ele não só nos apoiou totalmente, quando apresentamos a ideia a ele, mas seu entusiasmo e sua visão de futuro nos inspiraram a ir além com esse projeto, que inicialmente era para ser um simples aeródromo”, relembrou Marcos Alberto.

O sócio-empreendedor do Antares explicou que hoje o que está sendo projetado em Aparecida de Goiânia é um empreendimento com um planejamento estruturado para médio e longo prazo, e que poderá atender todos os segmentos da aviação geral e fomentar ao seu redor várias outras operações empresariais, que irão gerar empregos de alta qualidade, oportunidades de negócios e renda. “Com a estrutura que estamos projetando aqui, de um simples aeroporto executivo, teremos um polo aeronáutico bem mais robusto e que conseguirá abrigar empresas dos mais variados segmentos da aviação, como táxi aéreo, manutenção de pequeno a grande porte, logística fracionada, UTI aérea, aviação regional e teremos estrutura para receber aqui até mesmo fábricas de aviões”, salientou o Marcos Alberto.

O prefeito Leandro Vilela afirmou, durante a visita às obras do futuro aeroporto, que um empreendimento de tal envergadura e alcance fará com que Aparecida de Goiânia recupere espaço na atração de empresas, espaço este que a cidade tem perdido nos últimos anos para municípios vizinhos. “Aparecida, que sempre foi conhecida por ser um grande polo industrial e de logística do estado, tem perdido espaço para municípios menores, quando temos aqui infraestrutura, mão de obra e áreas disponíveis para receber essas empresas da melhor maneira possível”, afirmou o prefeito.

Nova parceria

Durante o encontro com os sócios-empreendedores do Antares, Leandro Vilela fez questão de destacar a importância do empresariado para o desenvolvimento da cidade, a quem ele chamou de pessoas de grande coragem. O prefeito também lembrou da época em que o projeto do Antares era apenas uma ideia, mas que desde o começo recebeu o entusiasmo do seu tio ilustre, o então prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela. “Eu sempre admiro empreendedores e empresários, que enfrentam riscos grandes, mas que não desistem diante de qualquer dificuldade. Esse projeto do Antares eu conheço desde o seu nascedouro, quando ainda estava nas discussões, e meu tio falava dele sempre com muito orgulho e entusiasmo”, lembrou o atual prefeito.

Ainda falando em nome do grupo empreendedor responsável pelo Antares Polo Aeronáutico, o empresário Marcos Alberto Campos destacou que graças a uma nova e importante parceria firmada no fim do ano passado, com a Empresa Infraway Engenharia, empresa que hoje é a uma das principais referência no Brasil em projetos de infraestrutura aeroportuária. O projeto Antares ganhou um upgrade que possibilitará uma perspectiva de expansão dos negócios para dez, vinte até trinta anos, com plena possibilidade de atender a todos os segmentos da aviação geral.

Sobre o Antares

Com 209 hectares de área total e localização privilegiada no centro do Brasil, o polo aeronáutico Antares está sendo desenvolvido pelas empresas goianas Tropical Urbanismo, Innovar Construtora, CMC Engenharia, BCI Empreendimentos e Participações e RC Bastos Participações. Além de um moderno aeroporto executivo, com pista e terminal de passageiros, o empreendimento terá infraestrutura completa para abrigar empresas de vários segmentos da aviação, como táxi-aéreo, UTI-aéreo, executivos, manutenção de pequeno a grande porte de aeronaves, indústrias de peças, formação de pilotos e outros profissionais da aviação, além de indústrias e operadoras de logística.

Em sua primeira fase de construção serão entregues a área de embarque e desembarque, sistemas de pátios e pistas, além de toda a infraestrutura necessária para a instalação de hangares e serviços ligados à aviação, o que inclui pavimentação asfáltica, redes de água, esgoto e elétrica. A poucos minutos da capital federal e a poucas horas de voo de regiões onde estão mais de 65% do PIB do País, o Sudeste e Sul, o Antares terá uma pista de pouso com extensão de dois mil metros.