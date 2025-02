Aviões de astro do rock e de ator de Hollywood colidem em acidente nos Estados Unidos

Da Redação Stars Insider

Um avião de propriedade de Vince Neil, vocalista da lendária banda de heavy metal Mötley Crüe, colidiu com outro avião que se acredita ser propriedade do ator Vince Vaughn. O incidente aconteceu em uma pista no Arizona, e nenhum dos astros estava em seus aviões no momento. Uma pessoa, no entanto, morreu, e dois passageiros estão em estado crítico. O avião de Neil teria saído da pista quando pousou, colidindo com o segundo avião no Aeroporto de Scottsdale em 10 de fevereiro por volta das das 18h30 (horário de Brasília). Embora ainda não tenha sido confirmado, vários veículos relataram que o segundo avião pertencia a Vaughn.

O acidente ocorre em meio a uma série de acidentes de aviação que ocorreram nos Estados Unidos no mês passado e, infelizmente, houve tragédias aéreas ainda mais devastadoras ao longo dos anos, ceifando muito mais vidas.

