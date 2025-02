Brasil perde três posições em índice global de corrupção e tem pior nota da história

Por Leonardo Rodrigues/IstoÉ

O Brasil ficou na 107ª posição do Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional e registrou sua pior nota na série histórica do mapeamento, que teve nova edição divulgada nesta terça-feira, 11.

A ONG (Organização Não Governamental) reúne dados e avaliações de acadêmicos e juristas para atribuir notas de 0 a 100 a fatores como a transparência da administração pública, o funcionamento dos mecanismos de controle da corrupção e a independência do Poder Judiciário dos 180 Estados que integram o índice.

Ao todo, o Brasil somou 34 pontos, caindo três posições em relação a 2023, primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 2022, final do mandato de Jair Bolsonaro (PL), o país ficou na 96ª colocação.

No período analisado, a Transparência Internacional apontou episódios como a anulação de provas que basearam acordos de leniência da Operação Lava Jato, a nomeação de esposas de ministros de Estado para tribunais de fiscalização do poder público e a recente ofensiva contra a Lei da Ficha Limpa como sinais de enfraquecimento do combate à corrupção.

A Dinamarca liderou o índice, seguida por Finlândia e Cingapura, que concluem o “pódio” do ranking. Sudão do Sul, Somália e Venezuela são considerados os piores países em termos de percepção da ilegalidade pública.

Fonte: IstoÉ/MSN