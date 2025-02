Cidade inesperada aparece como a segunda melhor em qualidade de vida do Brasil

Por Gabriel Leme/Ana Maria

Goiânia tem se destacado significativamente no cenário brasileiro de qualidade de vida entre as capitais. Segundo o Índice de Progresso Social (IPS), uma métrica global que avalia o bem-estar da população, Goiânia foi reconhecida como a segunda melhor capital do Brasil nesse quesito, ficando atrás apenas de Brasília. O levantamento IPS Brasil 2024 vai além das análises econômicas tradicionais e oferece uma perspectiva social abrangente para avaliar essa qualidade de vida.

Esse desempenho coloca Goiânia num grupo seletivo, pois, em um ranking geral que abrange mais de 5.700 municípios brasileiros, a cidade ocupa a segunda posição. Essa colocação desafia a perceção comum de que as melhores classificações seriam reservadas para menores cidades do interior, conhecidas por sua tranquilidade e baixa densidade populacional.

Como é medida a qualidade de vida das capitais brasileiras?

O Índice de Progresso Social adota uma abordagem abrangente para avaliar o bem-estar humano em diversas dimensões. Capitais como Goiânia, Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba mostram avanços em áreas essenciais que afetam diretamente a qualidade de vida. Aspectos como expectativa de vida, taxas reduzidas de homicídio, níveis de poluição ambiental e acesso à educação superior são fundamentais no cálculo do índice.

Para assegurar uma avaliação confiável e objetiva, o IPS Brasil prioriza dados atualizados e confiáveis, descartando informações com inconsistências ou padrão inadequado. Esse cuidado garante que as informações reflitam precisamente a realidade das cidades e permitam inferências sólidas sobre o bem-estar populacional.

Por que Goiânia se destaca no cenário nacional?

O reconhecimento de Goiânia no ranking de qualidade de vida não é coincidência. A cidade se beneficia de uma localização geográfica estratégica que facilita o acesso a diferentes regiões do país, além de investimentos em infraestrutura urbana e ambiental que criam um ambiente convidativo para os residentes. Goiânia também se destaca por suas políticas públicas voltadas para a sustentabilidade urbana e inclusão social.

Além disso, iniciativas para o desenvolvimento humano, como programas de capacitação profissional e promoção da saúde pública, desempenham papéis essenciais na melhoria do bem-estar dos cidadãos. Essas estratégias contribuem para um ambiente social equilibrado, com melhores oportunidades educacionais e profissionais.

Quais os pontos turísticos e o que visitar em Goiânia?

Goiânia oferece uma variedade de pontos turísticos atraentes que refletem sua rica cultura e beleza natural. O Parque Vaca Brava é um dos favoritos dos moradores e turistas para lazer, com seu lago, trilhas para caminhada e áreas verdes. Outro destaque é o Bosque dos Buritis, um dos parques mais antigos da cidade, oferecendo uma combinação de natureza e tranquilidade.

O Centro Cultural Oscar Niemeyer é imperdível, oferecendo espaço para exposições de arte, teatro e música. Para os amantes do comércio, a Feira da Lua e a Feira Hippie são famosas por suas barracas de artesanato, roupas e culinária típica, proporcionando uma experiência cultural autêntica.

O que esperar do clima de Goiânia?

Goiânia possui um clima tropical de savana, característico do centro-oeste brasileiro. A cidade experimenta duas estações principais durante o ano: uma seca, entre maio e setembro, e outra chuvosa, geralmente de outubro a abril. As temperaturas são tipicamente altas, com médias de 18°C a 30°C, proporcionando um clima agradável durante a maior parte do ano.

Tabela comparativa de qualidade de vida, segurança e oportunidades

Cidade Qualidade de Vida Segurança Oportunidades

Brasília 8.5 7.8 8.2

Goiânia 8.3 7.5 7.9

Curitiba 8.1 7.7 8.0

Florianópolis 8.2 7.9 7.8

FAQ: Perguntas frequentes sobre Goiânia

1. Qual é a melhor época para visitar Goiânia?

A melhor época para visitar Goiânia é durante a estação seca, de maio a setembro, quando as temperaturas são agradáveis e há menor probabilidade de chuva.

2. Goiânia é uma cidade segura para turistas?

Goiânia é considerada relativamente segura, mas como em qualquer cidade grande, é aconselhável estar atento aos seus pertences e evitar áreas pouco conhecidas à noite.

3. Quais são os melhores meios de transporte em Goiânia?

Goiânia oferece uma boa rede de transporte público, com ônibus cobrindo a maioria das áreas da cidade. Serviços de táxi e aplicativos de transporte também estão amplamente disponíveis.

4. O que não pode faltar no roteiro de um turista em Goiânia?

Não deixe de visitar o Parque Vaca Brava, o Centro Cultural Oscar Niemeyer e as famosas feiras da cidade para vivenciar a cultura local.

Fonte: Ana Maria