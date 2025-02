Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Carlone sugere praça para o bairro Dom Abel

Por Francisco Cabral

O vereador Carlone Assis requereu à administração municipal a implantação de uma praça no bairro Dom Abel, entre as ruas Jerônimo Vilela, Sebastião Rezende e Leopoldo Nonato, em área de formato triangular. “Entretanto, o local necessita da sua urbanização, até porque está servindo somente para a descarga de lixo e matagal, criando transtornos aos moradores da região”, assinalou. “Por isso é necessária a implantação de uma praça no local, devidamente urbanizada, com os devidos equipamentos públicos modernos, além de pontos de comércios tipo pit-dog, para que seja concedido a pessoas interessadas, possibilitando assim, uma melhora na qualidade de vida dos moradores do setor”.

Adilson reivindica ponte sobre o córrego do Açude

O vereador Adilson Carvalho reivindicou ao executivo a construção de uma ponte sobre o córrego do Açude, realizando a ligação entre os bairros Recanto da Mata e Bandeirantes. “A obra, além de fazer a ligação entre os bairros, facilitará bastante no que se refere à agilidade no transporte e ao deslocamento para outros pontos da cidade, contribuindo também com o desenvolvimento daqueles setores”, afirmou.

Carlinhos pede reforma da quadra da escola Flávio Vilela

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à prefeitura a reforma da quadra poliesportiva e a poda da grama na Escola Municipal Flávio Vilela. “Atualmente a quadra não oferece segurança ou estrutura para que as crianças possam realizar atividades físicas de forma adequada, enquanto a grama alta nas áreas externas tem causado preocupações relacionadas à saúde e à segurança dos alunos, especialmente com o início do novo ano letivo”, declarou. “A importância de espaços destinados à prática de atividades físicas é inquestionável. Além de promoverem a saúde física, essas atividades desempenham papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças. Uma quadra funcional e segura proporciona às crianças a oportunidade de se movimentarem, interagirem e aprenderem valores como disciplina e trabalho em equipe. Outro ponto de preocupação é a situação da grama alta nos arredores da escola. A falta de manutenção adequada pode resultar na proliferação de insetos e animais peçonhentos, representando um risco significativo para os alunos e profissionais que frequentam a instituição. Além disso, a grama alta inviabiliza o uso seguro e agradável do ambiente externo para brincadeiras e convivência”.

Abimael quer ecoponto para Estrela Dalva e Francisco Antônio

O vereador Abimael Silva sugeriu à administração municipal a instalação de um ecoponto entre os bairros Estrela Dalva e Francisco Antônio. “O objetivo é proporcionar uma alternativa adequada para o descarte de resíduos sólidos e materiais recicláveis, contribuindo para a preservação ambiental e a qualidade de vida da população local”, justificou. “A ausência de um local apropriado para a destinação de entulhos, móveis velhos, restos de poda e outros resíduos tem resultado no descarte irregular em áreas públicas, causando impactos negativos, como a proliferação de vetores de doenças, degradação do meio ambiente e transtornos para os moradores. A instalação do ecoponto facilitará a separação e o descarte correto dos resíduos, promovendo a reciclagem e reduzindo a poluição ambiental”.