Big techs dos EUA entram na mira de China e Europa após Trump impor ‘tarifaço’

Por David Meyer/Estadão/MSN

O setor de tecnologia dos EUA se aliou ao presidente Donald Trump, em parte na esperança de que ele proteja seus interesses no exterior. Mas isso também os torna um alvo para os países que querem se opor às tarifas de Trump.

Continua após a publicidade

Quer se manter informado, ter acesso a mais de 60 colunistas e reportagens exclusivas?Assine o Estadão aqui!

Continua após a publicidade

Na quarta-feira, 5, um dia depois que o governo Trump impôs uma nova tarifa de 10% sobre as importações chinesas – supostamente por causa da imigração ilegal e do comércio de drogas – a Bloomberg informou que a agência antitruste da China estava se preparando para lançar uma possível investigação sobre as práticas da Apple.

Continua após a publicidade

A Administração Estatal de Regulamentação do Mercado da China está supostamente analisando o corte de 30% das compras no aplicativo da Apple e suas restrições contra lojas de aplicativos de terceiros e serviços de pagamento externos. Todas essas questões já foram abordadas em outros lugares, principalmente na União Europeia, cuja recente Lei de Mercados Digitais forçou a Apple a abrir parcialmente seu ecossistema.

Além das tarifas retaliatórias contra combustíveis fósseis, máquinas e veículos dos EUA, a China respondeu às novas tarifas americanas lançando uma investigação antitruste contra o Google, embora os detalhes sobre as alegações exatas sejam escassos (acadêmicos chineses sugeriram que isso tem a ver com as restrições que o Google impõe aos fabricantes chineses de smartphones). O Google não oferece serviços ao consumidor na China, mas seu negócio de anúncios está presente no país.

Medidas da Europa

Enquanto isso, a Europa está ameaçando atingir as empresas de tecnologia dos EUA com medidas drásticas se Trump impor tarifas contra o bloco.

Trump disse no domingo, 2, que as tarifas “definitivamente acontecerão com a União Europeia”, e há claramente uma suspeita em Bruxelas de que seu objetivo seria coagir a UE a permitir que os EUA tomem a Groenlândia da Dinamarca e/ou aliviar a pressão regulatória sobre as grandes empresas de tecnologia dos EUA.

O novo chefe de políticas da Meta, Joel Kaplan, reiterou na terça-feira, 4, a opinião do CEO Mark Zuckerberg de que as multas da UE sobre as grandes empresas de tecnologia – como a recente penalidade antitruste de US$ 840 milhões (R$ 4,8 bilhões) da Meta sobre o Facebook Marketplace – equivalem a “um imposto ou tarifa sobre as empresas dos EUA”. No mês passado, Zuckerberg pediu a Trump que interviesse contra a cobrança de tais multas pela UE.

Na quarta-feira, dia 5, o Financial Times informou que a Comissão Europeia avalia acionar seu mecanismo “anticorrupção”, introduzido em 2023 e já utilizado num caso de importações chinesas, como resposta ao esperado aumento de tarifas pelos EUA.

A ferramenta permitiria à UE restringir a capacidade da big tech de atender aos usuários europeus e também impor limites aos “aspectos relacionados ao comércio dos direitos de propriedade intelectual”. A Fortune pediu à Comissão que especificasse o que isso poderia significar na prática, mas ela se recusou a comentar.

O artigo do FT citou duas autoridades da UE não identificadas. Um deles disse que “todas as opções estavam na mesa” quando se tratava de combater as possíveis tarifas dos EUA, embora o outro tenha dito que não era certo que a UE visaria os serviços e os direitos de propriedade intelectual dos EUA pela primeira vez.

O advogado especializado em comércio Simon Lester, membro do Baker Institute for Public Policy da Rice University, disse que é possível que os países estejam mirando nas big techs porque essas empresas são as joias da coroa dos EUA e talvez também porque tenham se aliado a Trump.

“Quanto ao destino, estamos todos tentando descobrir com o que Trump realmente se importa mais”, acrescentou Lester. “É a eliminação dos déficits comerciais? Gerar receita tarifária? Coagir um comportamento específico de outros países? Ninguém sabe!”

Os anúncios de tarifas de Trump têm sido caóticos. Há menos de uma semana, ele anunciou tarifas de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas. Após a reação dos países, Trump aceitou pausar a incidência das taxas exigindo algumas medidas sobre o aumento da segurança em suas fronteiras com os EUA.

Mas, antes da reversão americana de suas tarifas canadenses, o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, anunciou que “rasgaria” o contrato recentemente assinado por sua província com a Starlink, a subsidiária de operação de satélites da SpaceX de Elon Musk. Musk foi o maior financiador da campanha de reeleição de Trump e atualmente está tentando desmantelar partes do governo dos EUA em sua função de chefe do Departamento de Eficiência Governamental, ou DOGE.

“Ontário não fará negócios com pessoas empenhadas em destruir nossa economia”, disse Ford. Posteriormente, ele suspendeu a medida de retaliação depois que Trump adiou a implementação de suas tarifas anti-Canadá em 30 dias.

Os planos de expansão da Starlink na África do Sul, terra natal de Musk, também estão em dúvida, após a ameaça do governo Trump de reter o financiamento de medicamentos contra o HIV devido a uma nova e polêmica lei de reforma agrária no país.

2025 Fortune Media IP Limited

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.