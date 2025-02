Marconi Perillo é alvo de operação da Polícia Federal

Presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo • 11.nov.2015 - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Presidente do PSDB nega participação e alega "cortina de fumaça"

Elijonas MaiaMarina Demorida CNN , Brasília

A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na casa do ex-governador de Goiás e atual presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, na manhã desta quinta-feira (6). A Operação Panaceia acontece em conjunto com a Controladoria Geral da União e apura o desvio de dinheiro público da área da saúde durante os anos de 2012 a 2018.

Ao todo, são 11 mandados de busca e apreensão, sendo dez em Goiânia e um em Brasília. A 11ª Vara Federal também determinou o sequestro de mais de R$ 28 milhões dos investigados.

Segundo a PF, os desvios teriam ocorrido por meio de uma organização social em contratos com o Governo de Goiás, a qual subcontratou empresas ligadas a políticos e administradores da própria organização social, de forma que parte do dinheiro recebido por essas empresas retornava aos políticos e aos próprios administradores da organização social, o que é vedado por Lei.

Além do desvio de recursos (peculato), também são investigados os crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de capitais.

Em nota, Marconi Perillo negou participação no desvio de dinheiro público e alegou que a operação é uma “cortina de fumaça” após ter questionado o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), pela venda do Estádio Serra Dourada.

“Já fui vítima de outras armações e ‘operações’ encomendadas, quando todos os meus sigilos e de minha família foram devassados, na mais profunda investigação contra um político em Goiás. Inclusive, essa armação foi duramente repreendida pelo STF. Eles sabem da minha inocência e idoneidade. Não encontraram e não encontrarão nada contra mim. Nunca fiz o que narram”, afirma.

“Agora extrapolaram todos os limites e com extrema crueldade. Estão fazendo uma operação por supostos “fatos” acontecidos a 13 anos atrás. É estranho que só agora quando faço denúncias contra o atual governo [de Goiás] é que resolvem realizar essa operação. Em política não existem coincidências”, traz a nota.

“Eu repudio veementemente a inclusão do meu nome nessa “operação”! Estão criando uma cortina de fumaça para não irem atrás de minhas denúncias e investigarem quem deveria ser investigado hoje em Goiás”, completa Marconi Perillo.

A CNN tenta contato com a defesa de Ronaldo Caiado.

