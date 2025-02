Embraer fecha a maior venda de jatos executivos de sua história, em acordo de US$ 7 bilhões

*Por Carlos Ferreira/AeroIn

A Embraer Executive Jets, uma divisão da Embraer, acaba de celebrar um importante contrato de compra com a Flexjet, reconhecida como líder global no mercado de propriedade compartilhada de jatos executivos.

O acordo envolve uma frota que inclui os modelos Praetor 600, Praetor 500 e Phenom 300E, além de um abrangente pacote de serviços e suporte. Novo acordo é avaliado em até US$ 7 bilhões, incluindo um pedido firme de 182 aeronaves e 30 opções, além de um abrangente pacote de serviços e suporte.

Este pedido representa não apenas o maior feito pela Flexjet em seus 30 anos de história, mas também a maior encomenda firme de jatos executivos da Embraer.

A Flexjet reforça assim seu papel como o primeiro cliente frotista dos jatos Praetor, introduzindo, pela primeira vez, a nova geração do modelo Phenom 300E em seu portfólio em expansão.

Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Executive Jets, expressou satisfação com a renovação dessa parceria: “Estamos muito satisfeitos com o compromisso renovado da Flexjet com a Embraer por meio desse abrangente contrato de compra, que fortalece ainda mais nossa parceria estratégica de mais de 20 anos. Estamos animados em continuar oferecendo aos clientes da Flexjet acesso aos nossos jatos Phenom e aos jatos Praetor, que são líderes em suas respectivas categorias.”

A relação entre Embraer e Flexjet teve início em 2003, quando a Flight Options, que se juntou ao grupo Flexjet em 2015, foi a primeira empresa de propriedade compartilhada a incluir o jato Legacy Executive em sua frota.

Desde então, a parceria se expandiu significativamente e hoje inclui uma presença crescente dos modelos Praetor 600, Praetor 500 e da série Phenom 300 nas operações globais da Flexjet.

“Após 30 anos de Flexjet, é apropriado estender nosso relacionamento de longo prazo e frutífero com a Embraer com este histórico pedido firme. Desde 2003, recebemos mais de 150 aeronaves da Embraer”, afirmou Michael Silvestro, CEO da Flexjet. O executivo destacou o desempenho dos modelos Praetor 500 e 600, afirmando que inovações como a inclusão do Praetor 600 na frota norte-americana em 2023 expandiram ainda mais a presença da Embraer nos dois continentes.

A Flexjet já foi o primeiro cliente frotista de vários produtos da Embraer, incluindo o Legacy Executive, o Phenom 300, o Legacy 450 e os modelos Praetor 500 e 600. A empresa também comemorou marcos significativos, como a entrega do 100º jato Phenom 300 em 2012 e do 1.000º jato executivo da Embraer, um Legacy 500, em 2016.

Com estes jatos, a Flexjet introduziu inovações que quebraram barreiras em suas respectivas categorias, como o Phenom 300, que se mantém como o jato executivo leve mais entregue globalmente por 12 anos consecutivos, segundo a GAMA (General Aviation Manufacturing Association).

O autor

Carlos Ferreira - Managing Director - MBA em Finanças pela FGV-SP, estudioso de temas relacionados com a aviação e marketing aeronáutico há duas décadas. Grande vivência internacional e larga experiência em Data Analytics.