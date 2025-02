Investimentos da ordem de R$ 2,8 bilhões em usina em Minas Gerais

A Enel Green Power Brasil anunciou a plena operação comercial do Complexo Solar Arinos. Com 611 MW de capacidade instalada, a usina solar está localizada em Minas Gerais. Com investimentos da ordem de R$ 2,8 bilhões, esse é o primeiro parque de geração construído pela empresa na região Sudeste.

Composto por mais de 1 milhão de placas solares, o complexo será capaz de gerar aproximadamente 1,4 TWh por ano, o equivalente à energia necessária para abastecer cerca de 680 mil residências. A produção da usina tem potencial para evitar a emissão de 790 mil toneladas de CO2 na atmosfera anualmente.

Conforme a companhia, a construção do empreendimento gerou mais de 3.500 contratações, sendo 1.030 postos de trabalho ocupados por moradores da região e 335 vagas destinadas a mulheres.