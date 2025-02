Falência da Editora Três sela o fim das revistas IstoÉ, Dinheiro e Motor Show

Ela destaca que, em decisão publicada em 3/2, a Justiça de São Paulo decretou a falência da Editora Três, responsável pelas revistas IstoÉ, IstoÉ Dinheiro e Motor Show. Na sentença, o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, destacou os seguidos descumprimentos do plano de recuperação judicial – o segundo da história da empresa –, iniciado em 2020.

A decisão ocorre dez dias depois de vazar um comunicado encaminhado a bancas e jornaleiros sobre o fim das versões impressas da IstoÉ e IstoÉ Dinheiro. A ideia era aliviar os custos com impressão e distribuição para focar na produção das revistas digitais, como já vinha fazendo há mais de dois anos com a Motor Show, ainda que sem periodicidade fixa.

Dentre os acordos não cumpridos, a Editora Três vinha atrasando constantemente as obrigações trabalhistas. Com dois meses de salários atrasados, além de não terem recebido parte dos acordos de quitação de 13º e FGTS, os funcionários estavam há quase um mês em greve. Atualmente, a Editora Três emprega cerca de 50 funcionários, metade deles jornalistas em regime PJ, sem contrato formal.

A revista americana Esquire, referência no universo masculino desde 1933, chega ao Brasil em março. Sob a liderança do jornalista Luciano Ribeiro e do publicitário Allan Barros, a edição brasileira terá como foco o público masculino AA, explorando temas como lifestyle, comportamento e cultura, além de manter o destaque para grandes reportagens. Além da versão impressa, a Esquire Brasil estará presente no digital, nas redes sociais, em eventos e vídeos.

Matheus Lombardi, sócio e CEO do InfoMoney e da XP Educação, falou a J&Cia sobre a trajetória de sucesso da plataforma digital de informações de economia, finanças e negócios. Na contramão do mercado acionário, que amargou queda de 10,36% em 2024, com base no índice Ibovespa, a plataforma fechou o último ano com a marca recorde de 95,2 milhões de usuários, registrando um crescimento médio mensal de público de 37% na temporada e mantendo a liderança de audiência num grupo de 33 plataformas do gênero, com uma fatia de 16,2% em dezembro.