Câmara de Jataí derruba veto a aumento salarial do prefeito, vice e secretários

Atual Câmara Municipal de Jataí diz não ao ex-prefeito Humberto Machado

Na sessão realizada nesta terça-feira (4), a Câmara Municipal de Jataí derrubou, o veto parcial do ex-prefeito Humberto Machado (MDB) ao Projeto de Lei nº 018/2024, que autoriza reajustes nos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o mandato de 2025-2028.

O projeto estabelece novos valores para os subsídios: R$ 36.000,00 para o prefeito, R$ 18.000,00 para o vice-prefeito e R$ 15.500,00 para os secretários municipais.

Em dezembro de 2024, quando ainda ocupava o cargo de chefe do Executivo, Humberto Machado vetou parcialmente a proposta, argumentando que, embora o reajuste pudesse ser interpretado como uma forma de valorização dos agentes públicos, o aumento proposto não era condizente com o cenário econômico do município. O então prefeito destacou a necessidade de manter a austeridade fiscal e o equilíbrio das contas públicas, evitando impactos negativos no orçamento municipal.

Com a derrubada do veto, o reajuste será implementado conforme previsto no projeto de lei.

Informações: Portal Panorama