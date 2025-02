Sua rua está sem iluminação no poste?

Equatorial Goiás dá orientações sobre o que fazer em casos de manutenção das lâmpadas de postes nas cidades goianas



Goiânia, 5 de janeiro de 2025 – É comum que as pessoas procurem as distribuidoras de energia após a queima de uma lâmpada de poste, acreditando que a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública é das concessionárias. No entanto, empresas como a Equatorial Goiás, são responsáveis apenas pelo fornecimento de energia elétrica aos postes. A manutenção, o reparo e a substituição das lâmpadas, por sua vez, são responsabilidades da prefeitura de cada cidade.



Dessa forma, caso você perceba que a iluminação pública da sua rua precisa de reparos, o procedimento é simples: basta entrar em contato com os canais oficiais da prefeitura local. Para o gerente de experiência do Cliente da Equatorial Goiás, Hugo Ferreira, é fundamental que a população compreenda a diferença entre as responsabilidades de cada órgão. “É importante que todos entendam essa distinção, pois ao procurar a distribuidora para a troca de lâmpadas, o cliente acaba se atrasando na solução do problema, já que a manutenção da iluminação pública não é nossa responsabilidade", explica o gerente.



Taxa de Iluminação Pública



Em relação ao valor pago na conta de energia, referente ao Custeio do Serviço de Iluminação Pública, ele é determinado por leis municipais e, após ser arrecadado junto à fatura, é repassado diretamente às prefeituras, que são responsáveis pela gestão do serviço em cada cidade. Essa taxa é destinada a cobrir os custos de instalação, manutenção e operação do sistema de iluminação nas ruas.



Além disso, a Equatorial Goiás contribui com o Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), incentivando a modernização do sistema de iluminação pública, para trazer ainda mais economia, com o uso de tecnologias mais eficientes e sustentáveis. Isso resulta em benefícios tanto para a população quanto para o meio ambiente.