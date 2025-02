Goiás terá participação inédita na New York Fashion Week 

A criatividade disruptiva e a autenticidade da estilista Eleonora Hsiung foram os motores para projetar a moda feita em Goiás ao topo do mundo. Pela primeira vez, as joias e acessórios exclusivos produzidos no Estado estarão na New York Fashion Week (NYFW), a maior e mais prestigiada semana de moda do planeta.

O desfile acontecerá, no dia 8 de fevereiro, no icônico Sony Hall, em plena Times Square. Os acessórios produzidos em Goiás estão em fase final de criação. Eleonora Hsiung prepara brincos, colares, anéis, acessórios de mão e cabeça, além de uma armadura para compor a coleção Frame of Freedom, da marca Kennzai, da estilista Bel Zaiden. “Neste dia, a moda será mais do que roupas e acessórios; será um manifesto criativo, onde arte, liberdade e criatividade disruptiva se encontram no palco da maior semana de moda do mundo”, garante.

Com o atelier situado em Goiânia, em Goiás, Eleonora Hsiung, que dá nome à marca, afirma que essa participação inédita representa a consolidação de sua relevância no design contemporâneo, projetando o talento brasileiro para o mundo. Considerada uma das plataformas mais prestigiadas da moda, a NYFW reúne influenciadores, jornalistas e compradores de todo o mundo e é considerada uma vitrine essencial para as mais importantes marcas e criadores. Além disso, a edição de Nova York abre o calendário das semanas de moda mais importantes, que incluem Paris, Milão e Londres.

Para a estilista, a parceria das marcas Kennzai e Eleonora Hsiung é uma demonstração do poder transformador da criatividade, que transformará a passarela num palco onde arte, moda e design inovador se encontram. “A coleção de estreia da Kennzai na NYFW é um manifesto criativo, que celebra a independência feminina e o poder da expressão individual”, diz ao pontuar que a colaboração com o atelier Eleonora Hsiung acrescenta uma dimensão simbólica e sofisticada às criações, explorando o equilíbrio entre forma, função e emoção.

Eleonora conta que a sua coleção foi inspirada na obra da artista do Azerbaijão, Aida Mahmudova, especialmente na exposição Room With A View e no conceito de ‘liminality’, que questionam o espaço e a liberdade e exploram os estados de transição e transformação. “Fazer parte de uma narrativa tão rica foi uma oportunidade de beber de duas fontes criativas, o trabalho de Bel Zaiden e o universo reflexivo de Aida Mahmudova”.

De acordo com a estilista, o conceito de 'liminality', cujo termo foi cunhado pelo antropólogo Van Gennep e descreve momentos de transição entre-lugares, se tornou uma força norteadora da sua produção, que explora estados de transformação e de liberdade, resultando em peças que dialogam diretamente com a essência da Kennzai e da coleção Frame of Freedom. Essa abordagem permitiu ao Atelier Eleonora Hsiung criar peças autorais, utilizando materiais e formas que conectam arquitetura, moda e poesia visual. “A nossa nova coleção reflete a linguagem arquitetônica, a estética fluida da Kennzai e o nosso DNA ousado e inconformista”, afirma ela que defende que os acessórios trazem identidade e autenticidade para as mulheres e podem ser os elementos principais para compor um visual.

A estilista avalia que o convite para participar da NYFW chega num momento especial em que o atelier amplia suas estratégias de internacionalização da marca. Na visão de Eleonora, o desfile em Nova York será um marco para o atelier goiano porque representa não apenas uma oportunidade de visibilidade, mas sim uma celebração do design autoral brasileiro, de sua capacidade de desafiar normas e de seu compromisso com a inovação.

Desde sua fundação em 2010, o Atelier Eleonora Hsiung tem se destacado por transformar conceitos criativos em acessórios e joias exclusivas, que aliam design inconformista e excelência artesanal. A marca ganhou notoriedade com participações de impacto na São Paulo Fashion Week, colaborando com marcas e estilistas nacionais de renome como Melissa, Acquastudio, Helô Rocha, Walério Araújo, Juliana Jabour e Lenny Niemeyer, em desfiles que celebraram referências e expressões de arte e cultura.

Essas colaborações posicionaram o atelier como um símbolo de originalidade e artesania, com criações que já adornaram personalidades como Gisele Bündchen, Iggy Pop, Ivete Sangalo, Mariana Ximenes, Costanza Pascolato e Anitta.

Criado pela designer Eleonora Hsiung em parceria com a jornalista e sócia Julliana Araújo, o atelier consolidou sua presença como referência no mercado de acessórios ao unir conceito, atitude e inovação técnica em suas coleções.