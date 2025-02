Natura se une à Ultragaz para ampliar uso de gás biometano e reduzir emissões de carbono

Com o compromisso público de zerar as emissões de carbono nos escopos 1 e 2 até o final desta década, a Natura selou uma parceria inédita com a Ultragaz para ampliar a substituição do uso de combustíveis fósseis pelo de gás biometano na sua fábrica de cosméticos e fragrâncias, em Cajamar (SP).

A aliança das duas empresas envolve a construção de uma central de armazenagem e distribuição para abastecer caldeiras e frota de caminhões de transporte de cargas da Natura, que começará a operar a partir de maio de 2025. Ao adotar o biometano em caldeiras e em sua operação logística, a Natura vai reduzir 20% das emissões de carbono do complexo industrial.

Produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, como o lixo urbano, dejetos agrícolas e resíduos industriais, o gás biometano é reconhecido como uma alternativa sustentável a combustíveis fósseis. O processo promove a economia circular ao transformar os resíduos operacionais da empresa em energia renovável, reduzindo emissões de gás de efeito estufa e contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas, além de promover uma matriz energética mais limpa e diversificada.

Segundo explica a vice-presidente de Operações e Logística da Natura, Josie Peressinoto Romero, para além dos benefícios ambientais, a medida permitirá reduzir custos tanto na produção de vapor quanto no abastecimento das frotas, além de auxiliar na evolução da qualidade e da segurança dos serviços.

“Temos um plano de transição climática ousado para zerar as nossas emissões de carbono e um compromisso público em tornar a Natura um negócio totalmente regenerativo até 2050, o que só será possível por meio do trabalho coletivo, mobilização e colaborações estratégicas. Estamos muito felizes com essa parceria com a Ultragaz, extremamente alinhada à nossa agenda de regeneração e à ampliação que o gás biometano vem ganhando no Brasil com a criação da Lei dos Combustíveis do Futuro e novos incentivos públicos”, diz Josie.

"Estamos muito orgulhosos da parceria com a Natura, que reafirma o papel do biometano como uma solução estratégica para a diversificação da matriz energética nacional. A integração da solução fábrica-frota da Ultragaz, pioneira no Brasil, demonstra nosso compromisso em liderar a transição energética do setor produtivo, proporcionando uma alternativa eficiente, sustentável e feita sob medida para nossos clientes", afirma Erik Trench, diretor de gases renováveis da Ultragaz.

Compromisso com a transição energética

Em 2024, a Natura anunciou seu novo Plano de Transição Climática em resposta ao agravamento da crise climática. A empresa já comprou mais de 4 milhões de créditos de carbono desde 2007 para contrabalancear as emissões remanescentes e reduziu significativamente sua emissão por quilo de produto colocado no mercado, evitando a emissão de 1,6 milhão de toneladas de gases de efeito estufa desde então.

A Natura compreende, no entanto, que neutralizar já não é suficiente, é preciso zerar as emissões. Para isso, elaborou uma robusta estratégia de descarbonização dos negócios da empresa, alinhada ao cenário de 1,5ºC do Acordo de Paris e com metas validadas pela Science Based Target Initiative (SBTi). Os compromissos incluem, até 2030, zerar as emissões de gases de efeito estufa nos escopos 1 e 2, além de reduzir 42% das emissões de escopo 3, que inclui toda a cadeia de negócios, envolvendo, também, a mobilização de parceiros em busca de soluções.

Algumas das iniciativas incluem projetos focados em colaborações, como a Aliança Regenerativa, coalizão inédita com fornecedores de diversos setores para acelerar a adoção de práticas regenerativas em todas as cadeias de fornecimento de serviços e insumos da empresa. O grupo já tem mais de cem signatários e vai receber apoio e capacitação para avançar em práticas sustentáveis.

Os membros da Aliança também terão acesso exclusivo a projetos de inovação e a especialistas de sustentabilidade da Natura, entre outros benefícios. Um exemplo de iniciativa foi a criação, em 2024, da primeira frota de carretas movidas a gás biometano, substituindo os atuais veículos a diesel, responsáveis pela coleta e entrega de matérias-primas, insumos e produtos acabados em São Paulo.