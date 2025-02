Janeiro registra recorde de operações contra furto de energia em Goiás

Goiânia, fevereiro de 2025 — O combate ao furto de energia continua sendo prioridade para o setor de segurança empresarial da Equatorial Goiás. Os dados referentes às operações realizadas nos últimos anos mostram um crescimento significativo na fiscalização e na identificação de irregularidades.



O primeiro mês de 2025 demonstrou um salto expressivo no volume de operações realizadas para coibir o furto de energia. O crime foi identificado em empresas, comércios, academias e até em centro esportivo. O olhar está redobrado para coibir a ação e garantir o fim das ligações clandestinas.



Comparativo



Apenas em janeiro deste ano, foram realizadas 37 operações e 23 prisões, um aumento de quase de 150% no número de operações em comparação com janeiro de 2024, que registrou 15 ações e 7 prisões. Quando comparado a janeiro de 2023, que teve apenas 2 operações e 3 prisões, o crescimento é ainda mais evidente: 1.400% nas operações e de 533% nas prisões.

Segundo o gerente de Serviço Técnico Comercial da Equatorial Goiás, Pabllo Barbosa, os dados de janeiro de 2025 refletem uma atuação rigorosa e eficiente contra o furto de energia. “A empresa tem investido em tecnologia e ações conjuntas com órgãos de segurança para intensificar as fiscalizações e coibir esse tipo de crime”, afirma Pabllo.



Crescimento das ações



O histórico de operações contra furtos de energia mostra uma tendência de crescimento nos últimos anos. Em 2023, foram 148 operações e 108 prisões, enquanto em 2024 esse número saltou para 290 operações e 158 prisões, representando um aumento de 96% nas ações fiscalizatórias e de 46% nas detenções.



"Nosso objetivo é reduzir os prejuízos causados pelo furto de energia e garantir a segurança da população. Com essa intensificação nas operações, esperamos coibir novas fraudes e conscientizar os consumidores sobre a importância do uso regularizado da energia", destaca Pabllo.



Impacto das operações e medidas adotadas



O furto de energia gera impactos significativos tanto para a concessionária quanto para os consumidores regulares. A distribuidora reforça que, além do prejuízo financeiro, as ligações clandestinas representam riscos de acidentes graves, podendo causar curtos-circuitos, incêndios e até mesmo mortes.



Para mitigar esses problemas, a companhia tem investido em tecnologias de monitoramento remoto e aprimoramento das técnicas de fiscalização. O reforço na parceria com órgãos de segurança também tem sido um fator determinante para o sucesso das operações.



A expectativa para os próximos meses é de que as ações continuem em ritmo acelerado, visando reduzir ainda mais os índices de irregularidades. Com isso, a concessionária reafirma seu compromisso em garantir um fornecimento de energia seguro e confiável para todos os consumidores.



Impactos econômicos



O furto de energia gera prejuízos significativos, tanto para a distribuidora quanto para a sociedade em geral. "É como se estivéssemos em um condomínio onde alguns moradores não pagam suas contas. O custo total é dividido entre os demais, sobrecarregando quem age corretamente. Essa é uma das razões pelas quais o combate ao furto de energia é tão importante para todos nós", explica o gerente.



Além do impacto financeiro, as irregularidades comprometem a confiabilidade do sistema elétrico. "O furto causa sobrecarga na rede, aumenta a chance de falhas e pode até provocar acidentes graves. É uma prática que traz prejuízos em várias frentes", alerta Pabllo. A distribuidora também realiza inspeções periódicas nos medidores de energia dos clientes com o objetivo de assegurar a qualidade da medição.



Em caso de suspeita de falha ou alteração no medidor de energia, o equipamento é retirado para avaliação no Laboratório de Calibração da companhia, que é certificado pelo Inmetro, tem acreditação ISO 17025 e é frequentemente auditado pela Aneel. Nesses casos o cliente pode acompanhar tanto a retirada do aparelho quanto sua análise laboratorial.



Como denunciar?



Os clientes da Equatorial Goiás podem e devem ajudar a companhia no combate às fraudes e furtos de energia por meio de denúncias na Central de Atendimento da companhia – 0800 062 0196. Não é necessário se identificar.



Sobre a Equatorial Goiás



A Equatorial Goiás é uma empresa que pertence ao Grupo Equatorial, uma holding brasileira do setor de utilities, sendo o 3º maior grupo de distribuição de energia do País, com 7 concessionárias que atendem mais de 56 milhões de pessoas. Somente em Goiás são cerca de 3,5 milhões de pessoas atendidas, localizadas em 237 municípios do Estado e abrangendo 98,7% do território estadual, com cobertura de uma área de 336.871 km².