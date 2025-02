VLADIMIR BRICHTA REVELA ROMANCE SECRETO

Ator relembra experiências amorosas inesperadas e reflete sobre os erros do passado

São Paulo, fevereiro de 2025 – O nono episódio de Match o papo com o Clube do Erro, contou com a participação do ator Vladimir Brichta. Conhecido por seu papel como Armane na telenovela “Tapas & Beijos”, Brichta abriu o jogo sobre um segredo do passado que pegou até sua filha, Agnes Brichta, de surpresa. Agnes, apresenta o programa ao lado de Ana Hikari e Nina Tomsic, que também ficaram chocadas ao ouvir a história polêmica do ator, que já namorou a ex de um colega de trabalho e, a pedido da própria namorada, manteve a relação em segredo. O episódio já está disponível no YouTube do Tinder e nas plataformas de áudio do Clube do Erro, como o Spotify, além de cortes exclusivos nas redes sociais.

“Errei quando ele (colega de trabalho) me perguntou se eu estava namorando ela (a ex namorada do colega de trabalho) e eu disse que não?”, questiona Vladimir durante a conversa, deixando as apresentadoras Ana Hikari, Agnes Brichta e Nina Tomsic em choque com o plot twist da história. A confissão inesperada rendeu risadas, reflexões e muita repercussão sobre a vida amorosa.

Agnes Brichta aproveita a presença do pai e segue com um quadro não convencional chamado "Ai, papai...Apaixonei!". Nele, Vladimir teve que escolher um genro ideal para a filha apenas analisando bios de perfis do Tinder. O episódio explora comportamentos maduros em relações amorosas e a relevância da integridade e da empatia com todos os envolvidos em um romance.

Assuntos essenciais para qualquer relacionamento também foram abordados pelo ator, que refletiu sobre erros e aprendizados na vida amorosa, incluindo temas como franqueza nos relacionamentos, linguagens do amor e sua dificuldade em lidar com os próprios erros. "O desejo de agradar foi um erro que cometi por muito tempo", confessou.

Uma parceria de sucesso para celebrar as conexões reais

A collab entre o ‘Match o Papo’ e o ‘Clube do Erro’ promete engajar a audiência, trazendo histórias autênticas que nasceram no Tinder. Ao longo da temporada, os episódios trouxeram diversos relatos amorosos, celebridades e reflexões sobre os encontros na era digital. 2

‘Tudo Começa com um Match’ é a última campanha global do Tinder, que celebra a diversidade e autenticidade das conexões iniciadas no aplicativo. Com uma abordagem leve e inclusiva, o projeto mostra as infinitas possibilidades do Tinder, e como um novo relacionamento começa a cada três segundos no aplicativo.