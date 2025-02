A mandioca pode matar!

História de Isabela Henriques/Tudo Gostoso

A gente sabe que muitas coisas encontradas na natureza podem nos matar, desde bichos até plantas. O que muita gente não sabe é que algumas delas chegam até a nossa mesa em forma de comida. É isso mesmo, estamos falando de um alimento consumido por quase todos os brasileiros e que é considerado um dos “mais mortais do mundo”, com diversos casos de envenenamento e óbito ao ano.

Alimento mortal faz parte da dieta da maioria dos brasileiros

Considerado como um dos alimentos mais mortais do mundo, a mandioca é uma planta muito presente na culinária e na dieta brasileira. Oriunda da América do Sul, hoje ela já se espalhou para o mundo, com centenas de milhões de toneladas consumidas todo ano em diversos países do globo. O país que mais produz mandioca é a Nigéria, seguida da Tailândia e Indonésia; o Brasil só aparece em 4º na lista.

Quem vê toda essa popularidade mal imagina que existe uma substância presente na mandioca que é fatal para o ser humano, o cianeto de hidrogênio. Ele se encontra nas raízes, cacas e folhas da planta e, por isso, ela é tóxica quando crua.

Existem inúmeros tipos de mandioca espalhadas pelo mundo, com a mais popular no Brasil sendo a mandioca mansa, também conhecida como mandioca de mesa, e chamada de macaxeira e aipim. Ela contém poucas quantidades da substância tóxica, com até 20 mg de cianeto por quilograma. Nesse caso, um cozimento simples é o suficiente para que ela seja consumida.

No entanto, quando o assunto é a mandioca-brava, as coisas mudam um pouco. Ela é do tipo que tem alta concentração de cianeto de hidrogênio, cerca de 1.000 mg por quilo. Para ela poder ser consumida de forma segura, é necessário passar por um cozimento industrial. Por isso, ela é muito usada para fazer fécula, polvilhos e outras farinhas.

O que acontece se comer mandioca crua?



Como você pode perceber, a mandioca crua é altamente tóxica para o ser humano, até mesmo os tipos mansos ou de mesa. Dessa forma, é importante ter em mente que você nunca deve consumi-la sem cozinhar primeiro. Consumir mandioca crua pode ser fatal! De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o envenenamento por mandioca causa aproximadamente 200 mortes ao ano.

A intoxicação por cianeto causa sintomas como náuseas, vômitos, dores de cabeça, dores de estômago, inchaço na glote, tontura e desidratação. A depender da quantidade consumida, pode ser necessário internação.

Fonte: Tudo Gostoso/MSN