Saiba o que será a obra gigante próximo ao Aeroporto de Goiânia

Por Thaís Muniz/Curta Mais

Se você passou recentemente pela BR-153, próximo ao Aeroporto de Goiânia, já deve ter reparado na movimentação de máquinas e no tamanho gigantesco da obra que está em andamento na região. O Curta Mais descobriu que a construção será o empreendimento LOG Goiânia III, um novo condomínio logístico de grande porte, projetado para atender diversas empresas que precisam de infraestrutura moderna para suas operações.

Com um investimento de R$ 93 milhões, o LOG Goiânia III será o terceiro empreendimento da Log CP, uma das maiores empresas desenvolvedoras de condomínios logísticos do Brasil, no estado de Goiás. A previsão de entrega é para o terceiro trimestre de 2025.

O condomínio contará com mais de 90 mil m² de área bruta locável (ABL), composta por galpões modulares classe A. Esses espaços poderão atender empresas de diferentes setores, como varejo, e-commerce, agro e mercado farmacêutico.

O projeto faz parte do plano de expansão da Log CP, chamado “Log 2 milhões”, que prevê a entrega de 2 milhões de m² de ABL até 2028. Desses, 20% serão destinados ao Centro-Oeste, região estratégica para a logística nacional.

Além de desenvolver os condomínios, a empresa investe na gestão dos espaços, com uma estrutura verticalizada que vai desde a aquisição de terrenos até a manutenção das operações. Esse modelo, aliado ao foco em galpões de alto padrão, mantém a taxa de vacância da empresa em apenas 0,44%, uma das menores do mercado nacional.

Infraestrutura para potencializar o mercado

A Log CP, responsável pela obra, destacou que o empreendimento está sendo totalmente financiado com recursos privados da própria empresa. O objetivo é oferecer uma alternativa de alta qualidade para grandes players do mercado que precisam de galpões modernos e bem localizados. Os galpões terão pé-direito de 12 metros, maior aproveitamento de espaço interno e infraestrutura que facilita operações logísticas intensas.

A localização foi escolhida estrategicamente. Goiás, pela sua posição geográfica e importância econômica, é um dos polos logísticos mais relevantes do Brasil. A chegada do LOG Goiânia III promete dinamizar ainda mais a logística na região e criar novas oportunidades para empresas que dependem de centros de distribuição de ponta, além de impulsionar a geração de empregos na cidade.

