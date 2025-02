Excesso de veneno em nossas lavouras causa grandes prejuízos ao Agro Brasileiro

A suspensão de importações de um dos principais produtos do Brasil acendeu um alerta sobre o modelo agrícola do país.

Por Sebastián Fernandez Gavet

Entenda os motivos dessa decisão e seus possíveis impactos para o setor.

A China, maior compradora da soja brasileira, suspendeu as importações de cinco empresas nacionais após identificar contaminação por agrotóxicos e pragas na mercadoria. A medida impacta grandes exportadoras e levanta questionamentos sobre a dependência do agronegócio brasileiro de insumos químicos. A decisão também reacende o debate sobre a necessidade de um modelo agrícola mais sustentável e diversificado para evitar futuras restrições comerciais.

Por que a China suspendeu a soja brasileira?

A Administração-Geral de Aduanas da China identificou níveis inaceitáveis de resíduos de pesticidas e presença de pragas na soja exportada pelo Brasil. Como resultado, cinco grandes empresas foram afetadas, entre elas Cargill Agrícola SA, ADM do Brasil, Terra Roxa Comércio de Cereais, Olam Brasil e C.Vale.

A decisão chinesa não apenas interrompe o comércio dessas empresas, mas também evidencia fragilidades no controle de qualidade do setor agrícola brasileiro, que pode enfrentar novas barreiras internacionais se não aprimorar suas regulamentações.

Os riscos da dependência de agrotóxicos

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, mantendo isenções fiscais bilionárias para essas substâncias. No entanto, o uso excessivo desses produtos não só gera impactos ambientais e à saúde, mas também pode comprometer a competitividade do país no mercado global.

A economista Diana Chaib alerta que a falta de controle sobre resíduos químicos pode resultar em embargos comerciais mais frequentes, enquanto o especialista Alan Tygel, da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, critica a dependência da exportação de commodities e defende um modelo agrícola mais sustentável.

Alternativas para o futuro do agronegócio brasileiro

Diante do embargo, especialistas reforçam a necessidade de políticas públicas que incentivem a redução da dependência de agrotóxicos e promovam práticas agrícolas mais sustentáveis. O Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara), que poderia contribuir para essa mudança, permanece inativo.

A pesquisadora Karen Friedrich, da Fiocruz, destaca que a resistência crescente de pragas aos pesticidas demonstra a insustentabilidade do atual modelo agrícola, que favorece grandes indústrias químicas em detrimento da segurança alimentar e da competitividade do Brasil no mercado internacional.

A suspensão da soja brasileira pela China reforça a urgência de um debate sobre o futuro do agronegócio nacional, indicando que a diversificação econômica e a transição para práticas agrícolas mais responsáveis são caminhos essenciais para garantir a estabilidade do setor.

Fonte: GizModo