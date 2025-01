Com a palavra, o Editor

Por Gideone Rosa

Até outro dia eu vivia dizendo que minha vontade era de morar em outro país, porém o tempo vai passando, a maturidade vai se acentuando, o senso crítico ficando cada vez mais apurado e assim vamos nos moldando, nos lapidando e percebemos que a fuga não resolve, mas que devemos ser Resilientes.

Tenho observado em muito a situação global, principalmente os conflitos que assolam esse mundo, conflitos esses armados (guerras), conflitos sociais, econômicos e principalmente políticos.

O Oriente Médio mergulhado em uma guerra secular que parece nunca ter fim, na África é a fome, os conflitos armados e políticos, na Ásia também não é diferente, com poucas exceções. A Índia é uma loucura total, principalmente no que diz respeito ao desequilíbrio social, um país que você não sabe se elogia ou se enoja.

A Europa em declínio social, econômico e político, com países que não sabendo como resolver o seu próprio Êxodo, com a população mais jovem buscando melhores oportunidades em outros países do Bloco, e mais, o envelhecimento da população, tendo a cada dia menos mão-de-obra ativa, o que está comprometendo a previdência social refletindo na economia. E agravando ainda mais tantos tantos problemas sociais, a cada dia chega mais imigrantes originários dos países africanos e alguns da Ásia. Uma situação tão grave que os políticos não sabem também como resolver.

Por aqui nas Américas a situação é um pouquinho mais confortável, salvo é claro, as questões políticas, divergências, que impactam a vida dos Americanos, não me refiro aos Norte Americanos, mas nós todos americanos, afinal se vivemos nas Américas somos americanos.

Porém, contudo, todavia, apesar de tais divergências políticas e idealistas, vejo que alguns países podem tirar proveito de todo esse caos, não estou dizendo tirar proveito subjugando outros povos, nada disso, mas ser protagonistas de solução para os problemas do mundo, forjando uma economia forte, desenvolvimento social e tecnológico.

Tenho observado que a China já está nesse caminho. Qual seu modus operandi? Não vou entrar nesse mérito, mas o país está a fazer, e muito bem.

Os EUA perdeu a hegemonia mundial, o que está a fazer o atual governo tomar medidas fortes, impondo condições e subjugando os países do mundo a aceitar as suas imposições. Afinal, "quem já foi rei, não quer perder a majestade".

Mas em meio a tudo isso está o Brasil, um país que apesar das diferenças políticas e idealistas pode ser o país do futuro e protagonista de uma liderança mundial, seja Esquerda ou Direita, não importa. O que importa é o ideal comum, buscando o melhor de cada um desses movimentos políticos em prol de nosso desenvolvimento social, econômico, político e tecnológico, é assim que vamos causar inveja em outros povos ou países espalhados pelo mundo.

O Brasil precisa achar o caminho, seja Esquerda ou Direita, e assim estabelecermos esse protagonismo.