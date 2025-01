‘Estadão Analisa’: O governo “sem direção” de Lula

Da Redação/Estadão

No “Estadão Analisa” desta quinta-feira, 30, o colunista Carlos Andreazza fala sobre as decisões que o governo Lula vem tomando e as crises que enfrenta como a situação do Pix.

Outro fator que impacta na impopularidade do governo é a inflação dos alimentos. Uma semana após o presidente Lula ter dado ao governo a tarefa de garantir comida barata na mesa do trabalhador, o governo anda em círculos sem saber o que fazer. E, ao menos desta vez, não se pode culpar a equipe de ministros, pois cumprir essa missão não é algo simples ou que esteja nas mãos do Executivo.

Depois da péssima repercussão de suas próprias palavras, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, descartou a possibilidade de o governo adotar um “conjunto de intervenções” nos preços dos alimentos. “Nenhuma medida heterodoxa será adotada, não haverá congelamento de preços, tabelamento, fiscalização, não terá fiscal do Lula nos supermercados e nas feiras”, afirmou.