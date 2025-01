Ex-prefeito de Jataí, Humberto Machado, é nomeado Secretário Executivo em Aparecida de Goiânia

Com a confirmação do decreto, Machado assume um cargo estratégico no Gabinete do prefeito Leandro Vilela, reforçando a aliança política entre os dois membros do MDB. A nomeação marca mais um capítulo na trajetória política do ex-prefeito.

Por Alex Alves, Portal Panorama/JN

Foi publicado na última sexta-feira (24) no Diário Oficial do Município de Aparecida de Goiânia o decreto número 619, que nomeia Humberto de Freitas Machado (MDB) para o cargo de Secretário Executivo no Gabinete do prefeito Leandro Vilela Velloso (MDB). A nomeação do ex-prefeito de Jataí já era esperada desde que Velloso assumiu a prefeitura no dia 1º de janeiro.

Continua após a publicidade

Humberto Machado, que já ocupou a chefia do Executivo em Jataí, agora integra a equipe de governo de Aparecida de Goiânia, um dos maiores municípios de Goiás. A nomeação ocorre após semanas de especulações sobre o futuro político do ex-prefeito. Alguns veículos de comunicação da capital chegaram a divulgar que Machado poderia assumir a chefia de uma secretaria de estado no governo de Ronaldo Caiado (União Brasil).

Com a confirmação do decreto, Machado assume um cargo estratégico no Gabinete do prefeito Leandro Vilela, reforçando a aliança política entre os dois membros do MDB. A nomeação marca mais um capítulo na trajetória política do ex-prefeito, que segue atuante na esfera pública.

Continua após a publicidade

A expectativa é que Humberto Machado contribua com sua experiência administrativa para os projetos prioritários da gestão de Velloso, que assumiu o cargo com promessas de modernização e desenvolvimento para Aparecida de Goiânia.