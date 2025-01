A partir de fevereiro de 2025 o produtor rural deverá emitir NF-e

Fique atento! Em 06 de dezembro de 2024, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou o Ajuste SINIEF Nº 2, que estabeleceu a obrigatoriedade de utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) a partir de 3 de fevereiro de 2025 para o produtor rural que tenha obtido receita bruta superior a R$ 360 mil nos anos 2023 ou 2024.

Além disso, a Nota Fiscal Produtor Rural - modelo 4 (Talão), será gradativamente vedada nos estados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a utilização do talão será proibida a partir de 1º de julho de 2025 para os produtores obrigados a emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), conforme o Decreto nº 57.933/2024.

Já os demais produtores rurais serão obrigados a utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) a partir de 05 de janeiro de 2026, independente do faturamento.

