Especialista em Direito de Família orienta como evitar que o divórcio se torne um pesadelo

O divórcio é sempre um momento muito delicado na vida de qualquer pessoa, mas nem sempre precisa ser sinônimo de dor, litígios intermináveis e desgaste emocional. Em um divórcio, o que está em jogo não é apenas o fim do casamento, mas também o futuro de ambas as partes e, em muitos casos, o bem-estar dos filhos. Por isso, é essencial que as decisões sejam tomadas de maneira consciente e com o mínimo de conflitos possíveis.

Vanessa Paiva, especialista em Direito de Família, aponta que a mediação amigável é sempre uma alternativa para evitar a judicialização do divórcio. "É importante que ela resolva questões de divisão de bens, guarda e pensão alimentícia de filhos. Comunicação é essencial entre as partes”. Além disso, a advogada ressalta que quando há crianças envolvidas, o foco também deve ser no bem-estar delas. "É importante preservar a convivência saudável entre ambos os pais e evitar expor os filhos a conflitos".

Continua após a publicidade

Mas nem sempre se está apto, financeiramente, para arcar com as custas e entender o que é de um, ou de outro. “A divisão de bens pode ser uma das questões mais complexas do divórcio e por isso é mais do que necessário ter clareza sobre os bens do casal e buscar assessoria jurídica para organizar os detalhes”, aponta Vanessa Paiva.

O divórcio, por mais que represente uma fase complicada ou dolorosa da vida, também pode ser encarado como um recomeço. "Com respeito e o suporte adequado, é possível encerrar uma relação sem mágoas e que permita uma convivência saudável com todos os envolvidos”, finaliza a advogada.

Continua após a publicidade

Vanessa Paiva, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões; pós-graduada e mestre em direito; professora de Direito de Família; autora de obras jurídicas e sócia administradora do escritório Paiva & André Sociedade de Advogados.