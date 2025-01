Projeto Buracão da Arte promove encerramento com apresentações culturais gratuitas em Goiânia

O Ponto de Cultura Buracão da Arte convida toda a comunidade para o evento de encerramento de seu projeto de oficinas, realizado ao longo dos últimos seis meses. O evento ocorrerá no dia 1º de fevereiro de 2025, na sede do Grupo Só Angola, localizada no setor Recanto das Minas Gerais, em Goiânia, Goiás. A programação, com entrada gratuita, contará com uma Roda de Capoeira Angola, às 16h, seguida de uma apresentação de Samba Chula, às 19h. Além das atividades culturais, comidas e bebidas serão comercializadas no local.

Desde agosto de 2024, o projeto ofereceu oficinas gratuitas de Capoeira Angola e Samba Chula, abertas a toda a população. Ao todo, foram disponibilizadas 120 vagas, distribuídas em quatro turmas, com aulas realizadas até janeiro de 2025. O encerramento dessas atividades será marcado por duas aulas abertas, promovendo um encontro que celebra a rica tradição afro-brasileira.

Histórico e relevância cultural

O projeto, realizado pelo Grupo Só Angola, Angoleiros do Samba Chula e Balaio Produções, foi contemplado pelo Edital de Arte e Criação em Goiás, por meio da Lei Federal Paulo Gustavo, com apoio da Secretaria Estadual de Cultura.

As manifestações culturais promovidas – Capoeira Angola e Samba Chula – são consideradas parte essencial da história e cultura afro-brasileira. Segundo o Mestre Vermelho, coordenador do Ponto de Cultura Buracão da Arte, o objetivo é divulgar e preservar essas tradições. “A Capoeira Angola e o Samba Chula são grandes marcos da cultura popular afro-brasileira que necessitam ser disseminados e preservados”, afirmou.

Os oficineiros

As atividades foram conduzidas por profissionais com vasta experiência na cultura popular:

Mestre Vermelho (Vanderly Francisco de Oliveira): Iniciou na capoeira em 1981 e fundou o Grupo Só Angola em 1988, sendo pioneiro na disseminação da Capoeira Angola em Goiás. Também atua como luthier, percussionista, compositor e vocalista do grupo Angoleiros do Samba Chula;

Contra Mestre Ribeirão (Reges Bianchi): Começou na capoeira em 1996 e integra o Grupo Só Angola desde 1998. Desde 2010 é percussionista do grupo Angoleiros do Samba Chula;

Nathalia Batista: Professora de Educação Física e sambadeira desde os 15 anos, é também backing vocal do grupo Angoleiros do Samba Chula e membro do Grupo Só Angola desde 2015;

Contra Mestra Marcinha (Márcia de Souza Oliveira): Integrante do Grupo Só Angola desde 1993, é sambadeira, backing vocal e professora de Capoeira Angola e Samba de Roda;

Pedro Henrique: Atua na cultura popular há 12 anos como percussionista e violeiro no grupo Angoleiros do Samba Chula, além de ser praticante de capoeira desde 2012.