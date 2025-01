Gênio discorre sobre “a farra dos Corollas”

Por Gênio Eurípedes

O presidente do parlamento municipal é bem intencionado. E não tem nada a ver com a farra dos Corollas adquirido no ano passado e alhures, e sabe que a Câmara não é garagem para tantos veículos. Creio - e torço - para que na primeira sessão do Legislativo, em fevereiro, o caso Corolla seja pautado com vistas ao repasse de pelo menos meia dúzia de automóveis ao poder executivo, visando, pois, o suprimento de vários setores da Viúva.

Ora, a Câmara não arrecada, mas gasta. E quem pega o touro a unha para arrecadar é a prefeitura, então, é hora de sensibilidade administrativa. Garanto que o presidente Patrick sairá para o abraço se, realmente, sem cisma alguma, com espírito municipalista, pugnar pela moralidade geral da Câmara.

Boto fé nas gestões da Câmara e da Prefeitura, mesmo porque não sou e não recomendo que ninguém seja adepto do quanto pior melhor.