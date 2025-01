Humberto Machado pode ocupar cargo no governo de Ronaldo Caiado

Goiânia, 25 janeiro 2025 às 21h00

Está ou estava definido: o ex-prefeito de Jataí Humberto Machado (MDB) seria um dos principais auxiliares do prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, do MDB. Por ter sido prefeito quatro vezes de Jataí. Portanto, é gestor consistente.

Entretanto, há a possibilidade de Humberto Machado ocupar uma secretaria, como a de Infraestrutura ou a Agência Goiana de Habitação (Agehab) do governo do Estado. O ex-prefeito e o governador Ronaldo Caiado conversaram a respeito recentemente.

Avaliação

Colocar Humberto Machado na equipe do governo atende a questões políticas e administrativas. Primeiro, é um gestor eficiente, um tocador de obras. É engenheiro. Segundo, é decente e Ronaldo Caiado tem apreço por políticos honestos.

Terceiro, sua indicação, se confirmada, fortalece a base governista em Jataí, a segunda cidade mais importante do Sudoeste de Goiás (perde, em termos econômicos e de eleitores, apenas para Rio Verde). O prefeito do município é filiado ao PL do senador Wilder Morais, presidente do partido em Goiás. (E.F.B.)

Fonte: Jornal Opção