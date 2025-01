Sudoeste Goiano sedia uma das maiores empresas do agro no Brasil

A revista Forbes Brasil levantou as maiores empresas do agro no Brasil e destacou empresa goiana nesse ranking.

A COMIGO - Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano se destaca não só no estado de Goiás, mas também por todo o país sendo uma grande produtora de alimentos.

Destaque da Forbes Brasil

Em 20º lugar a Comigo está entre as maiores no setor de Cooperativas. Sua fundação foi em 1975, em Rio Verde (GO), conta com uma receita de R$ 13,06 bilhões e tem como presidente executivo Antonio Chavaglia.

A Comigo nasceu para dar suporte técnico e acesso mais fácil aos insumos para as lavouras e se tornou uma das maiores cooperativas agroindustriais do país, com atuação em diversas áreas, incluindo a produção de grãos, carnes e agroindústria. Em 2023, inaugurou em Mineiros (GO) o maior armazém do Centro-Oeste, com um investimento de R$ 150 milhões. O novo complexo pode armazenar até 3,3 milhões de sacas de grãos. A obra começou em 2021 e faz parte do plano estratégico para expandir sua infraestrutura e melhorar a logística para cooperados na região. A Comigo está presente em 20 municípios e tem 11,3 mil cooperados.

Primeiro lugar JBS

Outra empresa goiana se destaca entre as maiores, estando em primeiro lugar no ranking em receita e produção agroindustrial, a JBS dos irmãos Batista, e nasceu no Município de Anápolis.

Fonte: Forbes Brasil