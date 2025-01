Grupo goiano Vida Seca celebra 20 anos de estrada com o lançamento de single e do videoclipe “Movido a água”

Pioneiros em Goiás na pesquisa e na criação de instrumentos musicais a partir de materiais descartados e alternativos, o grupo Vida Seca celebra, neste ano, duas décadas de carreira. Para a comemoração, o grupo lança o videoclipe e também o single, “Movido a água”, cuja autoria é de Itamar Assumpção e Galvão e a gravação teve como convidada a cantora Anelis Assumpção, filha de Itamar. O lançamento do videoclipe será no dia 28 de janeiro, às 20 horas, no canal do YouTube do grupo. O single também estará disponível no mesmo horário nas principais plataformas de streaming.

Gravar uma composição de Itamar Assumpção era um desejo antigo do grupo, que se concretizou com o bônus da gravação do videoclipe para a faixa. “Acreditamos que a temática da letra tem tudo a ver com nosso trabalho. Para nós foi uma grande alegria receber a Anelis, com quem nos demos muito bem e tivemos um excelente entrosamento musical. É a primeira canção que iremos lançar em nossa carreira e estamos muito felizes com o resultado”, comenta Ricardo Roqueto, integrante do grupo, sobre o clipe que foi realizado pela Aniz Produções, com direção de Ana Clara Gomes.

“É muito bom estar em Goiás, no Sertão Negro, com esse convite pra gravar o meu pai para um disco de uma banda instrumental que faz um trabalho autoral de resistência. É bom ver que é possível coexistir nesse Brasil tão complexo”, compartilha Anelis sobre a participação no disco do Vida Seca.

A artista ainda compartilha que a experiência foi interessante pelo fato do grupo ter um pensamento musical diferente do dela, por ser um grupo instrumental. Para ela, foi uma surpresa viver essa experiência e elogia o trabalho do grupo. ““Eu acho esse trabalho que o Vida Seca faz muito importante, é muito fácil desistir disso, porque é um sonho, construir uma ideia, pesquisar e construir uma instrumentação e defender esse som, compor para esses instrumentos e ver sonhos acontecerem”, comenta.

ProvocaSom

O grupo ainda vai lançar, no dia 7 de fevereiro, o álbum “ProvocaSom”, o quarto do grupo, que também tem como integrantes Danilo Rosolem, Igor Zargov e Thiago Verano. Estas ações são desdobramentos do primeiro projeto ProvocaSom, realizado em 2022, e refletem o amadurecimento musical do Vida Seca. A primeira edição do projeto garantiu a manutenção do trabalho do grupo e culminou numa oficina com o mestre Márcio Vieira, resultando na produção de dois novos instrumentos musicais microtonais, a Comarimba e o Microxilo.

Sinopse

Âmbar é uma viajante intergaláctica que, por falta de combustível em sua cápsula, cai no mundo inusitado do Sertão Negro. Na busca por uma nova fonte de combustível, ela se depara com a nativa Anelis, fazendo colheita de sucatas. Elas se estranham inicialmente e depois se reconhecem na busca comum por ressignificar lixo em um novo combustível pro mundo.

O grupo

O grupo Vida Seca desenvolve desde 2004 um trabalho pioneiro em Goiás, em que pesquisa e cria instrumentos com materiais descartados e alternativos. Com os integrantes Danilo Rosolem, Igor Zargov, Ricardo Roqueto e Thiago Verano, latas de tinta, de óleo lubrificante e pedaços de calha para fiação elétrica se tornam uma bateria, ou melhor, uma sucateria. Teclas de porcelanato se tornam uma marimba, ou um porcelanotofone. Mangueiras e funis se transformam em um instrumento de sopro. Trata-se de uma longa trajetória de pesquisa em luthieria contemporânea, através da qual se construiu e criou diversos instrumentos, partindo de ideias originais ou de pesquisas de trabalhos já existentes, montando um acervo instrumental único no estado. Este trabalho resultou num acervo instrumental diferenciado e de sonoridade particular, com o qual o grupo criou um repertório de música autoral influenciada por musicalidades experimentais e populares.

Ficha técnica: elenco: Âmbar Pictórica (viajante intergaláctica), Anelis Assumpção (nativa), Danilo Rosolem, Igor Zargov, Ricardo Roqueto e Thiago Verano | Direção: Ana Clara Gomes | Roteiro: Ana Clara Gomes e Mayara Varalho | Direção de fotografia: Mayara Varalho | Produção: Jordana Barbosa | Imagens: Lucas Almeida e Mayara Varalho | Produção musical: Labamba Estúdio | Montagem e IA: Ana Clara Gomes | Figurino e maquiagem: Jéssika Hannder | Direção de arte: Mayara Varalho | Assistente de arte: Yasmin Nascimento | Fotografia still: Ju Cordeiro | Equipe Anelis: Priscila Melo, Marianno Martins, Virgínia Correia, Sertão Negro, Dalton Paula, Ceiça Ferreira, Jhony Aguiar, Débora Santiago, Clóvis Batista e Jordana Fernandes.