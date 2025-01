Saiba como funciona a autoleitura do medidor de energia

Medida é válida para clientes da zona urbana e rural



Goiânia, janeiro de 2025 – Você sabia que é possível monitorar e informar o seu consumo de energia elétrica por meio da autoleitura do medidor? Esse recurso está disponível no aplicativo e nos demais canais oficiais da Equatorial Goiás, tanto para os clientes da zona urbana quanto para os da zona rural.



Goiás é um estado grande e com muitas instalações em área rural, um reflexo da importância do agronegócio para a economia local. Nas instalações localizadas em área rural e de baixa tensão, a leitura dos medidores pela Equatorial pode ser realizada em intervalos de até 12 meses, situação que é permitida na regulamentação do setor elétrico brasileiro. "Goiás tem cerca de 300 mil instalações em área rural, onde os medidores ficam dentro das propriedades, em alguns casos distantes dezenas de quilômetros das vias públicas, sendo impossível acessar e ler todos esses medidores mensalmente", esclarece o executivo de Faturamento e Leitura na Equatorial Goiás, Marcos Aurélio Silva. "Esse processo de leitura em intervalos de até 12 meses e é comum em muitos outros estados, como Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso, entre outros", complementa Marcos.

Nos meses em que não é realizada a leitura do medidor, a conta de energia é calculada pela média anual de consumo, e eventuais ajustes para cobrar ou devolver, são feitos quando a leitura é coletada.

Continua após a publicidade

A autoleitura de energia elétrica permite que o cliente informe diretamente à concessionária o consumo registrado em seu medidor, evitando eventuais diferenças em relação à média de consumo. “Sabemos que é comum o aumento de consumo de energia com o passar do tempo, tanto pela melhoria na qualidade de vida, como aquisição de aparelhos de ar-condicionado e outros eletrodomésticos, quanto pelo crescimento do agronegócio, com mais equipamentos em funcionamento. A autoleitura é uma ferramenta para evitar esse acúmulo de energia não faturada, que é cobrada quando a leitura é coletada”, destaca o executivo.

Orientações importantes



Antes de começar a fazer a autoleitura, é importante seguir uma dica de segurança: é essencial manter uma distância segura do equipamento e de seus componentes. Nunca toque nos fios, condutores ou partes metálicas do medidor e verifique se não há crianças por perto enquanto faz a leitura.



Quando fazer a autoleitura



Clientes da Equatorial Goiás, conectados em baixa tensão (220 Volts), podem fazer a autoleitura no período indicado na própria conta de energia. Na fatura enviada mensalmente é informada a "data da próxima leitura" que é o melhor período para realizar a autoleitura. Se você não puder fazer a autoleitura nessa data, é possível fazê-la também nos seis dias anteriores. É importante ficar atento ao prazo recomendado para que a autoleitura não seja reprovada.



Onde enviar as informações



Assim que a autoleitura for feita, ela precisa ser enviada através do aplicativo da Equatorial Energia, disponível para dispositivos Android e IOs. No aplicativo, realize o acesso com os dados do titular da conta e número da Unidade Consumidora ou Instalação, e escolha a opção "Outros serviços - Autoleitura Urbana" (para instalações em área urbana) / "Autoleitura Rural" (para instalações em área rural). Basta informar a data da leitura, a leitura do medidor e dados do solicitante, como nome, telefone e e-mail.

Continua após a publicidade

Ter o aplicativo da Equatorial Energia instalado ainda pode ajudar a informar eventual falta de energia e mesmo acessar as faturas e consultar os débitos, tudo de forma prática e rápida. O serviço também está disponível no site oficial www.equatorialenergia.com.br e ainda pelo teleatendimento.



Como calcular o consumo de energia?



O funcionamento do medidor de energia elétrica tem a forma de leitura e cálculo do faturamento semelhante a um hodômetro (medidor da quilometragem) de veículos. Por exemplo, se a leitura no mês anterior foi 1000 e no mês atual é 1500, indica que nesse intervalo foram consumidos 500 kWh de energia, que será a quantidade de energia cobrada na sua conta.

Alguns poucos medidores possuem uma Constante de Medição, para converter a leitura do medidor em kWh. você pode consultar o quadro de dados do medidor. Se na coluna "Const. Medidor" possuir um valor diferente de 1, você precisa multiplicar a diferença da leitura dos períodos do medidor por essa constante. Por exemplo, no caso acima, com um medidor de constante de medidor de 16, em que a leitura anterior foi 1000 e a leitura atual é 1500, multiplica-se a diferença de 500 por 16. Esse resultado, que é 8.000, é o consumo já em kWh e que será cobrado na fatura.

Medidores com múltiplas medições

Alguns medidores possuem mais de uma leitura. É o caso dos clientes que são microgeradores, que geram energia a partir de placas solares. Nesse caso o medidor possui uma leitura código 03, que é a leitura de consumo de energia (energia que o cliente usa da rede da Equatorial) e a leitura código 103, que é a leitura da energia que ele entregou para a rede da Equatorial. "Esses códigos são mostrados no display, tenha atenção para identificá-los. Se o seu medidor possui mais de uma leitura, é necessário fazer a autoleitura pelo teleatendimento, informando cada uma das leituras do medidor", afirma Marcos.