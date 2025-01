Edital de licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

R R SANTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA

RICK MOTOS

CPF/CNPJ: 10.699.691/0001-17

Torna público que RECEBEU junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Licença Ambiental

de Operação Renovação válida até 21/01/2030. Para atividade de: Manutenção e reparação de

motocicletas e motonetas. No endereço: Rua 3, Qd. 20, Lt. 07, nº 422, Jardim da Liberdade, Jataí -

GO.

FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO