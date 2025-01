“Nem saco e nem carroça”

Por Gênio Eurípedes

Não puxo saco e nem carroça, mas as gratificações, aumentos salariais, pisos etc., não vão para os paraísos fiscais, não compram bois ou fazendas, mas vão para as farmácias, supermercados, açougues...

Os vereadores de Jataí se deram aumento salarial e já vão receber o janeiro agora no dia 22 ou 23, mesmo em generoso recesso.

Ora, não vejo os edis, de cidade alguma, sendo mais #OperáriosDoBem que suas excelências, sim, verdadeiras excelências, os professores, ou todo aquele que trabalha a educação brasileira.

Que o poder municipal consiga também musculatura suficiente para amparar as demais categorias do Município.

Portanto, ponto para a administração municipal que se inicia com o cumprimento de uma lei amarela de tão velha.