Edital de licença ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

RICARDO SOUZA BORGES

CREAGO

CPF/CNPJ: 15.330.429/0001-14

Torna público que RECEBEU junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Licença Ambiental

de Operação, válida até 16/01/2031. Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo.

Localizado na Rua Valeriano do Prado, Qd. 25, Lt. 02, nº 459, Centro – Parte Baixa, Jataí - GO

FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO