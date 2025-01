Secretários de Saúde do município e do Estado discutem melhorias para Jataí.

Os principais pontos discutidos foram a implantação dos serviços de Hemodinâmica e UTI Neo Natal, o funcionamento do Hospital Estadual, Regulação de Acesso dos usuários e a construção do Hemocentro Estadual em Jataí.

A Prefeitura de Jataí deu mais um passo para melhorar a saúde no município. No dia 16 de janeiro de 2025, o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Élio Caetano de Assis, acompanhado de sua equipe técnica e do médico cardiologista Juliano Rocha, se reuniu com o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Rosível Santos, em Goiânia.

Os principais pontos discutidos foram a implantação dos serviços de Hemodinâmica e UTI Neo Natal, o funcionamento do Hospital Estadual, Regulação de Acesso dos usuários e a construção do Hemocentro Estadual em Jataí. Além disso, foi abordada a regionalização das cirurgias eletivas para Jataí, reduzindo a necessidade de encaminhamento para outros locais distantes.

Dr. Rosível Santos afirmou que as demandas apresentadas serão analisadas para identificar oportunidades de melhoria na saúde regional. Ele destacou a importância da contrapartida do município na organização da atenção primária para complementar as ações estaduais.

Para Dr. Élio Caetano de Assis, a reunião foi “muito proveitosa”. Ele ressaltou que o município continua avançando na melhoria da saúde local, graças à parceria entre o governo estadual e municipal. As obras do Hemocentro Estadual em Jataí estão previstas para começar ainda este ano.