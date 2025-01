Preço médio dos veículos usados em Goiás cai em dezembro, segundo Índice Webmotors

São Paulo, janeiro de 2025 - Segundo levantamento da Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o setor, o preço médio dos veículos usados anunciados na plataforma em Goiás apresentou uma retração de 0,391% em dezembro de 2024, após um crescimento de 0,126% em novembro. Essa diferença reflete uma variação de -0,265 ponto porcentual mês a mês, indicando uma aceleração na desvalorização dos carros no período. O Índice Webmotors, que acompanha as variações percentuais dos valores dos automóveis listados no marketplace, reflete o comportamento do mercado automotivo no estado.

“Os números mostram que o mercado de carros usados em Goiás está passando por ajustes importantes, com uma desaceleração nos preços após o leve aumento registrado em novembro. Esse cenário reforça a relevância de acompanhar tendências regionais para tomar decisões mais estratégicas na compra e venda de veículos”, diz Mariana Perez, CPO da Webmotors.

O Índice Webmotors é calculado a partir de dados de 2017 com uma metodologia baseada na mediana da diferença de preço entre um mês e o mês anterior, garantindo, assim, uma análise precisa, robusta e confiável.

Fonte: Webmotors