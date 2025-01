Vencimento do IPVA 2025 começou na última quarta-feira no estado de Goiás 

Goiás, de janeiro - Começou o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 para os proprietários de veículos licenciados no Estado de Goiás. A consulta do valor pode ser feita diretamente no aplicativo da Zapay, fintech especializada em simplificar a vida dos proprietários de veículos, mediante placa do veículo e o número do Renavam, ou em toda a rede bancária.

O calendário de 2025 (abaixo) começa no dia 15 de janeiro (quarta-feira). Neste dia, termina o prazo para quitação da cota única com desconto de 8% ou da primeira cota parcelada, para todas as placas.

Na maioria dos estados, as cotas de parcelamento não ultrapassam os seis meses e o pagamento é realizado via boletos, emitidos pelos Detrans e ou Secretarias da Fazenda. Em Goiás, os proprietários de veículos têm a opção de pagar o tributo em até 10 cotas, definidas pelo estado.

Como única empresa autorizada pelos Detrans de todo o Brasil, a Zapay, além de ser uma ferramenta para consulta de débitos veiculares, é uma alternativa para o pagamento do IPVA, licenciamento e multas, inclusiva as já vencidas. Por meio da plataforma, que foi adquirida pelo grupo Sem Parar em março de 2024, é possível parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito o valor cobrado.

O vencimento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é uma das obrigações fiscais anuais que os proprietários de veículos devem cumprir. O prazo para o pagamento do IPVA varia de acordo com o final da placa do veículo e pode ser dividido em parcelas ou pago de uma única vez. O pagamento é geralmente feito no início de cada ano. O imposto, que teve arrecadação de R$ 81 bilhões em 2023, tem seu valor destinado à manutenção de vias e rodovias, mas não apenas para isso. Parte do montante também pode ser utilizado para outras finalidades, como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública.

Licenciamento

Os proprietários que desejam antecipar o licenciamento anual precisam quitar todos os débitos do veículo, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e, se for o caso, multas de trânsito. Proprietários de veículos inadimplentes podem enfrentar uma série de problemas. O carro é impedido de tirar o licenciamento e poderá ser apreendido se for flagrado em circulação. Além disso, o não pagamento acarretará juros e multas, de acordo com a legislação estadual.

Sobre a Zapay

Fundada em 2017, a Zapay é uma startup que tem como propósito facilitar a vida dos proprietários de veículos. Com 106 milhões de consultas realizadas em seu aplicativo e site, é uma empresa credenciada e que opera junto à Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) e a única em todos os Detrans do Brasil. A Zapay oferece consulta e o pagamento de débitos de veículos com segurança em todo o território nacional. Ao todo, já foram 3 milhões de veículos regularizados e 4,2 milhões de downloads gratuitos do app. Sua solução permite que motoristas de carros, motos e caminhões consultem e paguem IPVA, licenciamento e multas no Pix ou no cartão de crédito, em até 12X. Em março de 2024, passou a fazer parte do Sem Parar, ecossistema de mobilidade com foco em veículos do grupo norte-americano Corpay. Juntas, as empresas planejam criar o maior hub de soluções para automóveis no país.