Palhaçaria feminina e feminista em circulação:

O espetáculo “Malagueta na Labuta”, solo de palhaçaria da artista Fernanda Pimenta, fará uma circulação por nove cidades brasileiras, saindo do Centro-Oeste para o Nordeste do Brasil. Goiás, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte fazem parte do roteiro, que tem início na cidade de Olhos D´água, interior de Goiás, no dia 17 de janeiro (sexta-feira), às 20h, no Espaço NACO (Núcleo de Arte do Centro-Oeste). Em seguida, a palhaça Malagueta se apresenta em Formosa, no domingo, 19 de janeiro, às 19h, no CEU das Artes.

A partir daí Fernanda Pimenta e sua equipe, formada pela produtora Larissa de Paula, pelo sonoplasta e cenotécnico Felipe Xico e pelo assistente de produção Denis Menezes, seguem rumo ao Nordeste, com apresentações marcadas em Aracaju/SE, Maceió/AL, Recife/PE, Arcoverde/PE, João Pessoa/PB e Pipa/RN. Todas as apresentações são gratuitas e abertas ao público, com infraestrutura planejada para garantir a acessibilidade. Haverá intérpretes de Libras e uma rampa para cadeirantes, além de apoio especializado para pessoas com dificuldades de locomoção.

Uma apresentação adicional será realizada em Goiânia, e será destinada a turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Bispo Abigail Carlos de Almeida, em cumprimento à atividade de contrapartida do projeto. O projeto “Circulação Oxente Uai, Malagueta!” tem o apoio do edital 06/2024 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Goiás.

“O mais belo monólogo”, disse Biribinha

"Malagueta na Labuta" combina a linguagem da palhaçaria com reflexões sobre opressões e desigualdades de gênero, utilizando o humor para tratar temas como violência contra a mulher e invisibilidade social. Fernanda Pimenta, criadora e atuadora brincante, é uma das principais representantes da palhaçaria feminina do Centro-oeste do Brasil.

O espetáculo tem a direção inicial de Thaíse Monteiro, em versão de 2021. Em 2023 houve a remontagem do espetáculo, sob a orientação da renomada palhaça catalã Pepa Plana. O trabalho resultante dessa parceria tem chamado a atenção de plateias e de profissionais de renome do universo do circo, como o palhaço Biribinha (Teófanes Silveira), que em 2024 comentou sobre essa obra: “A comunicação entre a palhaça e o público foi perfeita. Eu costumo dizer que palhaço que cola é aquele que quando se utiliza do seu bordão, a plateia sai repetindo. Só que com Malagueta, na segunda vez que ela ameaçou dizer, a plateia já respondia. Isso é de uma competência artística… de uma simpatia do palhaço… que quando entra em cena revela aquela aura, que resplandece para o público! (...) Foram muito felizes as pessoas que fizeram este trabalho junto à Fernanda, para que saísse o mais belo monólogo que eu assisti nos últimos tempos.”

A palhaçaria feminina e feminista tem ganhado destaque como uma forma de promover representatividade e quebrar estereótipos de gênero em uma área historicamente dominada por homens: a comicidade. (Além de) A linguagem permite que as mulheres tenham voz no universo artístico, utilizando o humor e a sátira para abordar questões como machismo, violência contra a mulher e desigualdade social, promovendo reflexão e conscientização sobre a situação delas em nossa sociedade. A criação de personagens e histórias baseadas em experiências femininas contribui para romper a invisibilidade das mulheres na sociedade e na cultura.

O espetáculo "Malagueta na Labuta", da Palhaça Malagueta (Fernanda Pimenta), exemplifica essa abordagem, combinando palhaçaria e temas do universo feminino para gerar impacto e transformação. Fernanda, que é doutora em Artes Cênicas com o tema das palhaçarias feministas, tem inspirado e empoderado outras mulheres ao mostrar que é possível ocupar espaços tradicionais masculinos com qualidade e criatividade. Em 2024 o espetáculo circulou em 10 cidades do Estado de Goiás.

Impacto Social e Cultural

A circulação “Oxente Uai, Malagueta!” promove a valorização da produção cultural feminina goiana, a inclusão social e a troca de experiências com outras regiões do Brasil. "Malagueta na Labuta" busca inspirar mulheres a ocupar espaços na arte e conscientizar o público sobre temas relacionados à igualdade de gênero. Trata-se, principalmente, da valorização da palhaçaria feminina, por meio de uma abordagem que retrata temas como opressões de gênero, sexualidade e a inclusão social por meio do humor.

A classificação indicativa é livre, ou seja, é liberado para todos da família, inclusive para crianças, mas é importante salientar que o público-alvo são adultos.

Segundo Fernanda Pimenta, atriz e criadora da palhaça Malagueta, o espetáculo foi elaborado com o intuito de combinar humor e reflexão, e o fato do Nordeste ser uma região onde as desigualdades são também evidentes, contou muito para a escolha das cidades do projeto. “A escolha da região Nordeste também é um ponto importante deste projeto, pois trata-se de uma das regiões brasileiras mais afetadas pela violência contra a mulher (dados do Conselho Nacional do Ministério Público), onde é preciso ainda mais esforço e coragem para denunciar abusos, de quaisquer natureza, inclusive trabalhistas.”

Nesse aspecto, “Malagueta na Labuta” também leva consigo um forte elo de identificação, quando retrata a vida de uma diarista, representando uma grande parcela de trabalhadoras brasileiras, que inclusive, por vezes, saem de suas terras natais para os grandes centros em busca de melhores oportunidades.

As apresentações prometem ser uma oportunidade para enriquecer o panorama cultural nacional e aproximar o público de novas perspectivas artísticas. Além de prometer fazer o público rir do início ao fim!