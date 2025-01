A importância de uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente

José Otávio Menten, Professor Sênior da ESALQ/USP, Presidente do CCAS (Conselho Científico Agro Sustentável), membro do FBMC (Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima), Integrante da CTNEAC (Câmara Temática Nacional de Educação Ambiental Climática), Conselhe

Por José Otávio Menten, Professor Sênior da ESALQ/USP, Presidente do CCAS (Conselho Científico Agro Sustentável) e membro do FBMC

O respeito ao meio ambiente é cada vez mais importante e reconhecido. Nos últimos anos houve um movimento consistente para a existência, nos municípios, de uma estrutura especializada em assuntos ambientais que interagisse com todas as demais secretarias. É importante contar com uma equipe de especialistas nos diversos assuntos ambientais. Termos comuns atualmente, como ESG (ambiente, social, governança), sustentabilidade, economia circular, etc. passaram a fazer parte das discussões em todas as áreas da atividade humana. Problemas como mudanças climáticas, eventos climáticos extremos, resíduos, poluição, arborização, proteção às nascentes, qualidade de vida, são preocupações de toda a sociedade.

Continua após a publicidade

A maior parte dos técnicos em meio ambiente tem se manifestado contra a fusão de Secretarias de Meio Ambiente com qualquer outra ou a transferência das suas atribuições para outras secretarias. É muito importante que qualquer iniciativa de reduzir as atividades de uma Secretaria de Meio Ambiente seja amplamente discutida com a população.

O entendimento é que assuntos relativos a destinação adequada de resíduos sólidos e ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas são essenciais em todos os municípios, assim como o planejamento e execução de áreas verdes e sua manutenção (arborização, manejo de invasoras, etc.), pagamento por serviços ambientais, cuidados com a fauna e a flora nativa, etc.

Continua após a publicidade

As vantagens de se manter sob uma mesma Secretaria estes assuntos, junto com o licenciamento e fiscalização ambiental, bem estar animal, manutenção da qualidade da água, etc., devem ser considerados.

É muito importante que a sociedade civil (COMDEMA, COMCLIMA, etc.), instituições públicas (Universidades, Instituições de Pesquisa, CETESB etc.) e privadas (Cooperativas, Associações Comerciais, Sindicatos, etc.) sejam ouvidas sobre as alterações nas estruturas que vêm contribuindo para manter as cidades adequadas para se viver no Brasil. É possível que as alterações causem prejuízos nas políticas públicas que têm trazido benefícios às pessoas. Nem sempre as mudanças são para melhor! Uma Secretaria de Meio Ambiente com uma boa estrutura, que interaja com as demais Secretarias é fundamental para que bons projetos sejam elaborados e implantados. E as cidades melhorem!!

Sobre o CCAS

O Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) é uma organização da Sociedade Civil, criada em 15 de abril de 2011, com domicilio, sede e foro no município de São Paulo (SP), com o objetivo precípuo de discutir temas relacionados à sustentabilidade da agricultura e se posicionar, de maneira clara, sobre o assunto.

O CCAS é uma entidade privada, de natureza associativa, sem fins econômicos, pautando suas ações na imparcialidade, ética e transparência, sempre valorizando o conhecimento científico.

Os associados do CCAS são profissionais de diferentes formações e áreas de atuação, tanto na área pública quanto privada, que comungam o objetivo comum de pugnar pela sustentabilidade da agricultura brasileira. São profissionais que se destacam por suas atividades técnico-científicas e que se dispõem a apresentar fatos, lastreados em verdades científicas, para comprovar a sustentabilidade das atividades agrícolas.

A agricultura, por sua importância fundamental para o país e para cada cidadão, tem sua reputação e imagem em construção, alternando percepções positivas e negativas. É preciso que professores, pesquisadores e especialistas no tema apresentem e discutam suas teses, estudos e opiniões, para melhor informação da sociedade. Não podemos deixar de lembrar que a evolução da civilização só foi possível devido à agricultura. É importante que todo o conhecimento acumulado nas Universidades e Instituições de Pesquisa, assim como a larga experiência dos agricultores, seja colocado à disposição da população, para que a realidade da agricultura, em especial seu caráter de sustentabilidade, transpareça. Mais informações no website: Link. Acompanhe também o CCAS nas redes sociais:

Link. Acompanhe também o CCAS nas redes sociais: Facebook:Link

Instagram: Link

LinkedIn:Link