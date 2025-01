Em Goiânia, BYD entrega o primeiro ônibus elétrico para transporte de passageiros em aeroportos do Brasil

O Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia (GO), é o primeiro do Brasil a operar regularmente um ônibus 100% elétrico para o transporte de passageiros. Após completar uma fase de testes iniciada em julho, o modelo D9W, da BYD, entrou em operação definitiva, transportando cerca de mil pessoas diariamente entre o terminal e as aeronaves. A iniciativa é resultado de um acordo firmado com a CCR Aeroportos, concessionária que administra 17 terminais no Brasil.

O ônibus elétrico BYD D9W, além de ser 100% livre de emissões, é silencioso, tem capacidade para até 80 passageiros e uma autonomia de 250 quilômetros. Isso permite que o veículo opere durante todo o dia sem necessidade de recarga intermediária, com as baterias sendo carregadas apenas no fim da jornada.

Outro diferencial é o conceito Low Entry, que elimina degraus, facilitando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. A suspensão pneumática ajustável e os freios regenerativos, que reaproveitam energia durante as frenagens, complementam a lista de inovações, tornando o D9W uma solução eficiente e inclusiva.

Para a CCR Aeroportos, empresa que administra o aeroporto de Goiânia, a adoção do ônibus elétrico não é apenas uma questão de eficiência, mas também um compromisso com a sustentabilidade. De acordo com Marcius Moreno, Gerente Executivo de Aeroportos da concessionária, a iniciativa vai além da redução de emissões, proporcionando uma experiência mais confortável e segura para os passageiros, principalmente em dias de chuva ou calor extremo.

"Desde que iniciamos a fase de teste com o ônibus D9W no Aeroporto Internacional de Goiânia, em julho deste ano, milhares de passageiros puderam se deslocar em nosso terminal com mais segurança e comodidade. Agora, é com grande satisfação que anunciamos que esse serviço será efetivo e pretendemos expandir o serviço para os nossos outros aeroportos que oferecem voos comerciais, seguindo com o nosso objetivo de promover práticas sustentáveis que contribuem para a melhoria do meio ambiente", comenta o executivo.

Aposta no futuro do transporte elétrico

A presença da BYD no Brasil vem crescendo desde 2014, com investimentos importantes na produção de ônibus elétricos e baterias. Em Campinas (SP), a fabricante mantém uma unidade dedicada à montagem de chassis de ônibus, enquanto em Manaus (AM), uma fábrica especializada em baterias de fosfato de ferro-lítio atende à demanda crescente do mercado nacional.

A empresa, que já entregou aproximadamente 200 ônibus elétricos no país, destaca que cada veículo evita a emissão de cerca de 118 toneladas de CO₂ por ano, o equivalente ao plantio de 847 árvores. Além disso, os veículos podem operar por até 15 anos, superando a média de 10 anos de ônibus a diesel.

“Acreditamos que o transporte elétrico é o futuro, não apenas pelo impacto ambiental reduzido, mas também pelos benefícios econômicos e sociais. O D9W é um exemplo claro de como a tecnologia pode transformar a mobilidade urbana”, afirma Bruno Paiva, diretor de vendas de ônibus da BYD Brasil.

Com o avanço dos ônibus elétricos em aeroportos, a CCR Aeroportos planeja ampliar a utilização dessa tecnologia para outros terminais e o próximo que receberá o D9W para transporte dos passageiros é o Aeroporto Internacional de Curitiba. Além disso, a adoção desse tipo de transporte pode servir de modelo para cidades brasileiras que buscam alternativas mais limpas no transporte público urbano.

No cenário global, a BYD já entregou mais de 100 mil ônibus elétricos em países como China, Estados Unidos e diversas nações da Europa, consolidando sua liderança no setor. No Brasil, a expectativa é que iniciativas como a de Goiânia se multipliquem, transformando aeroportos e cidades em ambientes mais sustentáveis.

A entrada em operação do ônibus elétrico no Aeroporto Internacional de Goiânia representa um passo importante para o transporte público no Brasil. Com foco em sustentabilidade, eficiência e inovação, o projeto reforça que a mobilidade elétrica não é apenas uma tendência, mas uma solução viável e urgente para os desafios atuais.